+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес   36% россиян используют ИИ-ассистентов и чат-ботов
Экономика и бизнес

  36% россиян используют ИИ-ассистентов и чат-ботов

Софья Фирсова
11:58 сегодня
0 191
Читайте KP40.RU:

Более одной трети россиян (36%) хотя бы раз получали консультацию по какому-либо вопросу через чат-бота. Такие данные получили страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк ВТБ в ходе совместного опроса*. При этом 28% респондентов, обращавшихся к цифровому персональному помощнику, оценивают опыт взаимодействия с ним положительно, а 50% – нейтрально. Согласно результатам множественного ответа, в половине случаев (52%) россияне прибегали к помощи чат-ботов в области государственных услуг, на втором месте по популярности – интернет-магазины (41%). К ботам в сфере медицины и здравоохранения регулярно обращаются четверть респондентов (25%).  

Россияне в возрасте от 25 до 44 лет в два раза чаще взаимодействовали с чат-ботами, чем люди 45-65 лет (46% и 20%, соответственно). Гендерной же разницы в предпочтениях диджитал-консультантов почти нет: их используют 35% опрошенных мужчин и 36% женщин.  

«Новые цифровые инструменты, в том числе созданные на базе искусственного интеллекта, способны значительно упростить жизнь россиян и ускорить получение необходимой поддержки по разным вопросам. В частности, чат-боты актуальны в медицинской сфере: они запишут на прием к врачу, подскажут адрес ближайшей аптеки, расскажут, как правильно оказать первую помощь и т.д. Уверены, что в скором времени чат-боты станут нашими постоянными помощниками в разных областях жизни и позволят значительно экономить время и деньги. Пока же, согласно нашему опросу, половина россиян относится к ним нейтрально. Больше четверти опрошенных заявили, что у них был позитивный или скорее позитивный (28%) опыт взаимодействия с ИИ-помощником», – комментирует исследование Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь».  

41% респондентов уверены, что общение с ботом не должно занимать более 5 минут. Треть опрошенных (32%) считают оптимальным временем для взаимодействия с искусственным интеллектом от 5 до15 минут. Еще 27% готовы тратить на это свыше 15 минут. Среди барьеров в использовании чат-ботов их противники называли отсутствие видимой пользы (31%) и недоверие к предоставляемой информации (31%). Не знают, как их найти (26%) или какими ботами пользоваться (8%) опрошенных.  

О существовании медицинских диагностических ботов, которые помогут с постановкой диагноза и дадут рекомендации по лечению, пока не знает почти половина (49%) опрошенных, при этом 18% уже активно их применяют. 43% россиян не исключают возможности использовать такого помощника для контроля своего здоровья в будущем. Еще 28% сомневаются, а чуть меньше одной пятой части респондентов либо уверены, что не будут использовать их никогда (10%), либо предполагают, что не будут (19%).  

Помимо государственных услуг, интернет-шоппинга и медицины, на текущий момент популярные направления для общения с искусственными помощниками – техническая поддержка в сфере обслуживания (31%) и банковские услуги (19%).  

*Опрос 1287 респондентов проведен ВТБ и СК «Росгосстрах Жизнь» в 17 регионах России в июле 2024 года.     

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Партнёрские новости
Данная информация размещается исключительно для ознакомления. Комментарии отключены.
Лента комментариев
ajax

Печально... Но не понял, какая связь между чемпионом и Калугой? И ещё. Я бы написал: "Он побеждал на Играх 1956, 1960 и 1964 годов"

...
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион, тесно связанный с Калугой
14:37 сегодня
1 720
harier

Годы идут, Сергей Петров не меняется. Стиль изложения как был "убогий колхоз", так и остался ))

...
Криминал
В Калуге за похищения людей осудили банду вымогателей
14:08 сегодня
1 804
mrTJohn

АИ-92 на калужских заправках составила 49 рублей 14 копеек

...
Авто и транспорт
Бензин в Калужской области подорожал почти на 3%
10:04 сегодня
2 543
дядя саша 1

Жаль что не все учили арифметику в школе

...
Авто и транспорт
Бензин в Калужской области подорожал почти на 3%
09:23 сегодня
2 543
Viktor Smirnov

Почему нет новости по КТФ, самой крупной в РФ, 03.08 её прикрыл спецназ ФСБ. Конфисковано контра факта на 800млн руб. Хозяева армяне. Шапша молчит.😡

...
Авто и транспорт
Дорожные камеры зафиксировали за неделю 84 790 нарушений
23:38 05.08
1 469
ILR

Наверное багов настолько много, что исправлять не успевают... Может "лето-отпуска" - не до этого.

...
Общество
Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
19:21 05.08
39 11411
ILR

Как только начинаешь читать заголовок, то первая мысль - "отправят на СВО"...😲

...
Общество
Укравшего космонавтика Таю калужанина отправят на обязательные работы
19:12 05.08
1 877
ajax

Автор, или с чьих слов вы писали заметку, неужели не заметили в зале баскетбольные фермы с кольцами, разметку на паркете? Почему обошли поклонников оранжевого мяча?

...
Спорт
В Людиново благоустроили новый спортивный комплекс
17:49 05.08
1 565
Елисей Цуканов

согласен,красиво,не обычно.Пару прям похожи,как будто сфотографировали через фильтр какой то😀

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
17:26 05.08
5 2258
Бешеный Кузнечик

Стиль интересный. Вроде и мультяшность, но в то же время и реалистично. Молодец, так держать.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
12:41 05.08
5 2258
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ijc5Zzc4dXh0NTExSVlHTXJISkVSaVE9PSIsInZhbHVlIjoiZmJmU3VWTU5PMVgvL2hOOFJMM2xFOUMrTmZvTlZZVFk2aTBacmNtcmxQSldxMi9KdkQwZHZJRENoeXgzV3hrNEhoSE1JbnplalFXb1pOdytmWjdGVzRaOTRaSTZ3eGFpVWRGOTlrYmdJYmtMWmdKSjJsRzA5SUxsa2JRZVhvMW4xVGZzK3lsVWVEbDhqYUhTdjVvUlkySWJ5am9ZYXdwcTdmTjArRFNOS0RNM0wxV2FENERwTklncHlzTTc1Mlkyci9RNW5QQ3dJbmRrU1EvRlVCTkQ4bjlXV3dhaTFENkUvUVcrbGlmOHhWMkdnNjdvYWtRZ2ttZ1NKaFZPbyt2L2hBYnhNdGJhSGFKZUYreDkwV0VqMi8zSHN3QXc4Q2xpSDlOWkF4WkJQaUNlSSt2Syt2d3VGSUo1SVBreGo1QjZ6d2tvRFRJSU42alM4YTQxRHppS1dmT3hIdVVRVEJUL0pGSUVRa2dYM3FkNVJpMi9yOFRlTzVoNlI4VXN6M090L0pCQWJvUW5LaWc0T0VlWW9OZUxTRDVYOHhqRzI2NWgzV3FHbUhnQ05DbnFSSm9rdVUwbW8vcE5zRHY2S2tmdXZ6M3BIeDZ4RnFZWFU5Q0lKVzhjQzJzSlNxNHlLQVV6YzhmQXVlNGx2Z0g0WjFxVTJaMmEvMWQ3cDNFR3lRd24xSnFneHNqeDdYUkJFcDRaRnZCZi9td2I2MVNwM3RDQVBWdXBwQVYzOVRQekFhVUdKdEZ1QlRHUEhtd3J1dGhVZ01UdnZ6d0Q4aGh1TGhVOE14di9KYWtwOC9xYUo5UTJVdXd2MTF5RG40UjhKMDE2dWpyenNmdTJXZGhpR1JrQyIsIm1hYyI6ImFmMTg0OGE2ZWI4N2RmNWM5MmM5MjUyOWU3MjgyOWU1NzY1NjA5ZmNhZGQxMTQ3NzgxNzE0MjM1NmM1NjI1MzgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IndTMjZjSEticjdGcGY0YlhzRFp3ZVE9PSIsInZhbHVlIjoibHpZbzRrMWlqdS8xb2pVRVVueDJpaUsydXpJRjBwMnh6L2VqNzgvU0xRVWlYSXk5cW11OXpkKzQ1c0MxYldWZGtTS3d2dGp2RURkdmVQUHRzYlRDK3VvL25mY0QvLzI3WTJnMnRwQ0tEZWZvN2VZeUJQd0s4SkY4cmJ0ZG5LVmx6dUthbllrYmhXek1XNm5MRzl6dGlPNVdmNCtLUW5wMi95M0hxa0ExZGN6Tmd6bEM3QVc5bnl3aVlvNlBEQmgvNFZoeEkwUWt3bXd3SGhrRFZJdnpSeWZIb1VnYU9nN3RvNnBteU10eXZVVVU5WS8yMUJ4NS9scDJsc1NHRFJicDJabUhNKzB2YmEwV0JGN2NNL0R2bkkrK2dIYVh1OGl4U3FURGZ2eHZ0dmNrOElMNFI4OU5Nbi83R3pzNmpPRnJ5TEdSUkd1SXV0UVlzK1F0cmRqVDVadEhOa2dmNFNnMHkyN1QvUmpqRDNWU0xwcmJFSk1lSHdiLzBlM1J4ZXJpMXNIODZTVmVTZXhzbTRuS01iQkx5SzNVajIwN0tNajVjNC8xaDhaeXRUS1VuZXE2THRPTlFVNGhpRnpoSHRxYSIsIm1hYyI6IjkwNzNiMDYwYTY0ZDEwYmU3M2Y4Y2RjYmYzOWIzNTE2YWI0OTRiZmZmNmZkN2JlZWQ0NDE5YjYxNTc0ZDQ0YWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+