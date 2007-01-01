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Экономика и бизнес

Продажи розничных кредитов в России сократятся на 30%

Софья Фирсова
10:06 сегодня
0 265
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По итогам семи месяцев общий объем кредитных продаж физлицам в России достиг 8,5 трлн рублей, что на 1,6% ниже показателей 7 месяцев 2023 года. Максимальный объем выдач кредитов пришелся на июнь. Во втором полугодии розничное кредитование замедлится и снизится примерно на 30% к первому полугодию. Такой прогноз* в ходе пресс-конференции озвучил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.  

Выдачи розничных кредитов на рынке

По оценке экспертов ВТБ, в июле 2024 года общерыночное снижение кредитных продаж к июлю прошлого года составит 29%. Банк прогнозирует, что всего в этом году россияне оформят розничные кредиты на 13,7 трлн рублей, что будет на 16% ниже итогов 2023 года. Объем залоговых кредитов (ипотека и авто) составит 7 трлн и снова превысит продажи кредитов наличными (6,7 трлн). Общий портфель кредитов физлиц на рынке может достигнуть 40 трлн рублей, показав рост 13% к 2023 году.

Ипотека

По прогнозам экономистов, по итогам 2024 года россияне оформят жилищные кредиты на 4,6 трлн рублей. Падение на 42% к прошлому году будет связано с завершением основной госпрограммы по ипотеке, трансформацией «семейной» программы и высокими ставками на рыночные программы.

Автокредиты

Спрос на автокредиты покажет положительную динамику (+55%), по итогам года их выдачи достигнут рекордных для России 2,3–2,4 трлн рублей. Ключевыми факторами роста рынка станут большое число субсидированных программ производителей, увеличение поставок автомобилей из Китая и параллельный импорт, а также появление новых брендов, в основном, азиатских.

Кредиты наличными

В сегменте кредитования наличными общий объем продаж достигнет 6,7 трлн рублей, что немного уступит показателям прошлого года. Снижение будет связано с риск-политикой регулятора, направленной на сдерживание потребительского кредитования – за счет роста макропруденциальных надбавок и снижения лимитов, а также ужесточения требований к резервированию кредитов.

«Если в первом полугодии потребительская активность россиян росла сопоставимыми к прошлому году темпами, то с июля рынок розничного кредитования начал "охлаждаться". Мы ожидаем общерыночного снижения спроса на розничные кредиты на 16% к итогам прошлого года. На динамику в первую очередь повлияют завершение части ипотечных госпрограмм, а также высокая ключевая ставка и ужесточение риск-политики ЦБ. Не исключено, что в долгосрочной перспективе при сохранении высокой ключевой ставки рынок розничного кредитования ждет перестройка. Спрос может сместиться в сторону коротких кредитов, которые можно быстро погасить без лишних трат на проценты», – заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.   * Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования

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harier

Годы идут, Сергей Петров не меняется. Стиль изложения как был "убогий колхоз", так и остался ))

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