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Экономика и бизнес

По прогнозам экспертов во втором полугодии продажи ипотеки снизятся на треть

Софья Фирсова
11:43 сегодня
0 247
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Во втором полугодии продажи ипотеки в России могут составить 1,8 трлн рублей, снизившись на 37% по сравнению с первой половиной 2024 года, так считают эксперты ВТБ. Всего по итогам года россияне оформят ипотеку на 4,6 трлн рублей, что также на 42% ниже результатов прошлого года, но при этом сопоставимо с итогами 2022 года. Такой прогноз* в ходе пресс-конференции озвучил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков. 

По итогам семи месяцев 2024 года розничные клиенты банка оформили 155 тысяч жилищных кредитов на 780 млрд рублей. Эти показатели выше на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что связано с ажиотажным спросом перед трансформацией «семейной» ипотеки и завершением программы «Ипотека с господдержкой-2020».  

Основным драйвером для ипотечных продаж с начала года стала «семейная ипотека», продажи в рамках нее за полгода (завершила действие по прежним условиям в июле) превысили 37% от общего числа сделок и удвоились по сравнению с первым полугодием прошлого года. С начала года банк провел по ней 53,6 тыс. сделок на 305,4 млрд рублей. На втором месте по популярности –  «Ипотека с господдержкой-2020» (завершила свою работу в июле), ее оформили 38,5 тыс. заемщиков на 160,4 млрд рублей. Топ-3 замыкает IT-ипотека (9,4 тыс. сделок на 91,2 млрд рублей).

«Ажиотажный спрос июня завершил четырехлетнее ралли наиболее популярной на рынке программы господдержки со ставкой 8%. Подогрело спрос и предстоящее изменение условий «семейной» ипотеки. Однако во втором полугодии российскую ипотеку ждет новая реальность: продажи снизятся примерно на треть, даже с учетом пика спроса в ноябре-декабре. Вероятно, в этом году такой пик пришелся на июнь, и дальше итоги года будут откатываться ближе к результатам двухлетней давности. В первую очередь, на это повлияют продолжающаяся жесткая риск-политика регулятора, высокие ставки по рыночным программам и новые условия «семейной» ипотеки, которая может даже стать лидером среди всех ипотечных программ», – заявил Георгий Горшков.  

* прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования

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Лента комментариев
нико

Очень понравились рисунки. Интересно рассматривать то, как изображены детали. Талант. Спасибо.

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