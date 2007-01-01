Железные дороги Калужской области получат 1,7 млрд рублей инвестиций от АО «РЖД»

Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Владислав Шапша

Финансирование затронет инфраструктуру, энергетические объекты, а также средства обеспечения безопасности на транспорте.

В своем ТГ-канале Владислав Шапша уточняет, что, в частности, планируется капремонт 13,7 км участков путей, обновление еще 39 км путей. Кроме того, новый асфальт появится на 29 железнодорожных переездах.

Кстати, пассажиропоток в Калужской области в этом году вырос на 10 процентов. Железнодорожное сообщение в регионе обслуживают более 2,5 тысяч специалистов.