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Главная Новости Экономика и бизнес Железные дороги Калужской области получат 1,7 млрд рублей инвестиций от АО «РЖД»
Экономика и бизнес

Железные дороги Калужской области получат 1,7 млрд рублей инвестиций от АО «РЖД»

Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Владислав Шапша
Михаил Тырин
12:15 сегодня
0 236
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Финансирование затронет инфраструктуру, энергетические объекты, а также средства обеспечения безопасности на транспорте.

В своем ТГ-канале Владислав Шапша уточняет, что, в частности, планируется капремонт 13,7 км участков путей, обновление еще 39 км путей. Кроме того, новый асфальт появится на 29 железнодорожных переездах.

Кстати, пассажиропоток в Калужской области в этом году вырос на 10 процентов. Железнодорожное сообщение в регионе обслуживают более 2,5 тысяч специалистов.

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Лента комментариев
нико

Очень понравились рисунки. Интересно рассматривать то, как изображены детали. Талант. Спасибо.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
07:32 сегодня
2 1480
Василёк

и чего тут доброго ? проясните дураку.

...
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Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
22:10 04.08
2 1480
Василёк

предложенная дичь ничем не лучше дичи имеющейся.

...
Благоустройство
В Калуге уберут куб с площадки у Дома быта
22:03 04.08
3 2165
АннаАнюта

А качели зачем? Или от Горуправы их нужно куда- то перенести? Но только не сюда!

...
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В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
23:52 03.08
6 2275
ILR

Пошла горяченькая - надолго ли?...

...
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Модернизация сетей и почему крайние всегда жители...
21:44 03.08
1 219
VGA

Бом Дыта - аналог калужского троллейбуса. Калужские троллейбусы ездят на бензине, в доме быта только одно ателье соответствует профилю.

...
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В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
18:20 03.08
6 2275
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами.

...
Общество
3 августа родился генерал-полковник Иван Болдин
13:13 03.08
2 5570
Н.Влюбчивый

Деньги на выпиливание деревьев нужно брать с дорожных служб. Неоднократно видел, что при ремонте дорог и установки новых бордюров, дорожные рабочие топором обрубают кони деревьев, чтобы они не мешали создавать бетонную подушку при установке бордюров.

...
Благоустройство
В Калуге спилят деревья на улице Луначарского
12:15 03.08
1 1481
Meshootka

Новая статья заработка для псевдо"главарха"? Пятнашки ...

...
Благоустройство
В Калуге уберут куб с площадки у Дома быта
11:16 03.08
3 2165
Meshootka

Займите "главарха" его прямыми обязанностями. Хватит уже его поделками город захламлять.

...
Благоустройство
В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
09:53 03.08
6 2275
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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