Железные дороги Калужской области получат 1,7 млрд рублей инвестиций от АО «РЖД»
Финансирование затронет инфраструктуру, энергетические объекты, а также средства обеспечения безопасности на транспорте.
В своем ТГ-канале Владислав Шапша уточняет, что, в частности, планируется капремонт 13,7 км участков путей, обновление еще 39 км путей. Кроме того, новый асфальт появится на 29 железнодорожных переездах.
Кстати, пассажиропоток в Калужской области в этом году вырос на 10 процентов. Железнодорожное сообщение в регионе обслуживают более 2,5 тысяч специалистов.
Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами....