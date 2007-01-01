Россияне перенаправят до 380 миллиардов рублей с ипотеки на вклады
Во втором полугодии после очередного повышения ключевой ставки Центральным банком рыночные ставки и по депозитам, и по кредитам продолжают расти. Часть клиентов в этих условиях предпочитает отложить покупку недвижимости и разместить свои накопленные первоначальные взносы по ипотечным кредитам на вклады. Общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть 380 миллиардов рублей, рассказал на пресс-конференции заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
- Клиенты ВТБ за первое полугодие уже получили в виде процентного дохода по депозитам и накопительным счетам более 400 миллиардов рублей, - отметил он. - Большую часть средств с закрывающихся вкладов они переразместят на новые депозиты, ставки по которым продолжают расти. Кроме того, многие отложат решение своего жилищного вопроса, принимая во внимание заградительный рост ставок по ипотечным программам. Ожидаем, что во втором полугодии порядка 380 миллиардов рублей россияне перенаправят с возможного первоначального взноса по ипотеке на вклады и накопительные счета. Суммарный приток новых денег с ипотеки на вклады, по нашим оценкам, в этом году составит 403 миллиарда.
На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка депозиты и накопительные счета пользуются повышенным спросом населения. С начала года клиенты ВТБ разместили в классические инструменты порядка 1,6 триллиона рублей. В результате объем привлеченных средств в банке увеличился более чем на 23%, и общий портфель классических сбережений в национальной валюте на конец июля достиг 8,5 триллиона.
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