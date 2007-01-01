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Экономика и бизнес

Россияне перенаправят до 380 миллиардов рублей с ипотеки на вклады

Дмитрий Ивьев
11:24 сегодня
0 125
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Во втором полугодии после очередного повышения ключевой ставки Центральным банком рыночные ставки и по депозитам, и по кредитам продолжают расти. Часть клиентов в этих условиях предпочитает отложить покупку недвижимости и разместить свои накопленные первоначальные взносы по ипотечным кредитам на вклады. Общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть 380 миллиардов рублей, рассказал на пресс-конференции заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

- Клиенты ВТБ за первое полугодие уже получили в виде процентного дохода по депозитам и накопительным счетам более 400 миллиардов рублей, - отметил он. - Большую часть средств с закрывающихся вкладов они переразместят на новые депозиты, ставки по которым продолжают расти. Кроме того, многие отложат решение своего жилищного вопроса, принимая во внимание заградительный рост ставок по ипотечным программам. Ожидаем, что во втором полугодии порядка 380 миллиардов рублей россияне перенаправят с возможного первоначального взноса по ипотеке на вклады и накопительные счета. Суммарный приток новых денег с ипотеки на вклады, по нашим оценкам, в этом году составит 403 миллиарда.

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка депозиты и накопительные счета пользуются повышенным спросом населения. С начала года клиенты ВТБ разместили в классические инструменты порядка 1,6 триллиона рублей. В результате объем привлеченных средств в банке увеличился более чем на 23%, и общий портфель классических сбережений в национальной валюте на конец июля достиг 8,5 триллиона.

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Лента комментариев
nalya

У меня собака провалилась в похожую на Тайфуне, шёл дождь и её вообще не видно было на затопленном пешеходнике! 😡попали в ловушку!

...
Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
16:03 01.08
2 2205
SergeyKLG

А может слишком много машин в городе?

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
14:59 01.08
5 1876
Василёк

аварийный участок. пора запретить там движение и сделать там пешеходную зону! пускай объезжают через водохранку.

...
Происшествия
В Калуге «Хендай» разбился на улице Гагарина
14:48 01.08
1 1490
mrTJohn

Коньки подкинул

...
Криминал
Калужанин поменял старые коньки на новые в пункте выдачи и попал под следствие
13:54 01.08
1 747
mrTJohn

Стали известны подробности

...
Происшествия
Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калужской области
13:51 01.08
1 1538
Василёк

вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы.

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
13:20 01.08
5 1876
Василёк

и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф.

...
Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
13:15 01.08
2 2205
нико

Правильное решение. И не надо говорить,что бабушкам трудно пройти 100 метров до соседнего перехода.В многих местах ,только до автобусной осановки или магазина, нужно пройти не одну сотню метров. Невозможно около каждого дома построить переход.

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
13:15 01.08
5 1876
bmnw

Можно было подойти к проблеме этого затора по-другому: перекрыть на этом куске автомобильное движение, а автомобили пустить через Степана Разина, Тульскую, Энгельса

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
11:44 01.08
5 1876
SergeyKLG

"а также в районе сквера Защитников Отечества." А тут безопасно? У жителей спросили мнение о переносе перехода? Или только у водителей? Пробок меньше не станет.

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
11:28 01.08
5 1876
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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