Аналитики изменили ТОП-10 российских акций
- Мы усиливаем фокус на акциях компаний роста, добавляем акции Группа Астра и Группа Позитив. Выручка компаний растёт на более чем 50% в год. Считаем, что в условиях высоких процентных ставок внимание инвесторов будет смещаться на такие компании. Ожидаем увидеть более сильную динамику в преддверии ключевого для бизнеса 4 квартала, - рассказал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.
При этом аналитики исключили из подборки акции ММК и привилегированные акции «Татнефти». Они по-прежнему выглядят привлекательно для инвесторов, но всё большее число сигналов о замедлении мировой экономики заставляет быть осторожными с бумагами сырьевых компаний.
Эксперты брокера ВТБ Мои Инвестиции обновляют ТОП-10 акций регулярно в соответствии с текущей оценкой и перспективами бумаг российских компаний. Отметим, что благодаря экспертизе аналитиков и своевременному реагированию на корпоративные события с момента запуска в 2017 году доходность подборки обгоняет Индекс Мосбиржи более чем в два раза: 365,1% против 149,9%.
У меня собака провалилась в похожую на Тайфуне, шёл дождь и её вообще не видно было на затопленном пешеходнике! 😡попали в ловушку!...
А может слишком много машин в городе?...
аварийный участок. пора запретить там движение и сделать там пешеходную зону! пускай объезжают через водохранку....
Коньки подкинул...
Стали известны подробности
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....
Правильное решение. И не надо говорить,что бабушкам трудно пройти 100 метров до соседнего перехода.В многих местах ,только до автобусной осановки или магазина, нужно пройти не одну сотню метров. Невозможно около каждого дома построить переход....
Можно было подойти к проблеме этого затора по-другому: перекрыть на этом куске автомобильное движение, а автомобили пустить через Степана Разина, Тульскую, Энгельса...
"а также в районе сквера Защитников Отечества." А тут безопасно? У жителей спросили мнение о переносе перехода? Или только у водителей? Пробок меньше не станет....