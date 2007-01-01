Банки повысили ставки по накопительным счетам
Изменения вступили в силу в четверг, 1 августа. Так, ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов до 20% годовых, сообщила пресс-служба банка. По данным портала БанкИнформСервис повысили ставки ОТП Банк – до 17%, Банк ФИНАМ, Примсоцбанк и Озон Банк – до 19%, ДОМ РФ – до 16,5%.
Напомним, Банк России 26 июля впервые в этом году повысил ключевую ставку - до 18%. После этого многие российские банки заявили, что повысят ставки по вкладам и накопительным счетам, в том числе те, которые повышали их еще до решения ЦБ.
По словам старшего вице-президента банка ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, такие ставки рынок видел два года назад, когда банки решали задачу остановить отток средств со счетов населения. В настоящее время, по его словам, ситуация принципиально иная – вкладчики, наоборот, аккумулируют на вкладах и счетах все больше средств, получая «экстра-высокую доходность».
Рост потока вкладчиков и средств в банки подтверждает рыночная статистика Банка России. Клиенты ВТБ с начала года открыли более трех миллионов накопительных счетов, а сформированный ими портфель составил 1,4 триллиона рублей – это более 17% общего объема рублевых пассивов банка. Средний размер одного счета сейчас составляет более 350 тысяч рублей.
Многие банки предлагают высокие ставки на ограниченный срок, сумму и могут затрагивать определенные группы клиентов и набор продуктов.
По мнению экспертов, ставки по депозитам сильно коррелируют со ставками по займам, ужесточение денежно кредитной политики может влиять на спрос на кредиты и привести к снижению интереса к кредитованию.
У меня собака провалилась в похожую на Тайфуне, шёл дождь и её вообще не видно было на затопленном пешеходнике! 😡попали в ловушку!...
А может слишком много машин в городе?...
аварийный участок. пора запретить там движение и сделать там пешеходную зону! пускай объезжают через водохранку....
Коньки подкинул...
Стали известны подробности
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....
Правильное решение. И не надо говорить,что бабушкам трудно пройти 100 метров до соседнего перехода.В многих местах ,только до автобусной осановки или магазина, нужно пройти не одну сотню метров. Невозможно около каждого дома построить переход....
Можно было подойти к проблеме этого затора по-другому: перекрыть на этом куске автомобильное движение, а автомобили пустить через Степана Разина, Тульскую, Энгельса...
"а также в районе сквера Защитников Отечества." А тут безопасно? У жителей спросили мнение о переносе перехода? Или только у водителей? Пробок меньше не станет....