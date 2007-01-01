Эксперты не ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки до конца 2024 года
- Мы увеличим таргет по чистой прибыли. Была чистая прибыль 435 миллиардов рублей, новый таргет - 550 миллиардов рублей, - рассказал он.
ВТБ во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,5% год к году, до 154,7 миллиарда рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,4%, свидетельствует отчетность госбанка.
В целом за полугодие банк заработал 277,1 миллиарда рублей, что на 4,4% ниже результата за аналогичный период прошлого года, где были отражены нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ.
- Мы говорили о том, что второй квартал 2024 года окажется лучше первого, то есть обещали более сильные квартальные результаты, чем в первом квартале, соответственно, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, высокую ставку, продержавшуюся и бывшую повышенной до 18% в пятницу соответственно, и жесткие макропруденциальные меры с точки зрения розничного кредитования, мы завершили второй квартал 2024 года с чистой прибылью 154,7 миллиарда рублей и шестимесячные результаты составляют чистую прибыль 277,1 миллиарда рублей, - сказал Пьянов журналистам.
ВТБ прогнозирует, что ключевая ставка сохранится на уровне 18% годовых до конца 2024 года.
- Сейчас наш прогноз по ключевой ставке - это флэт (неизменность показателя) 18% на конец третьего-четвертого кварталов, - подчеркнул Пьянов.
Парковку для тех, кто приехал с детьми в сквернопарк....
Странно, лето то еще не закончилось - а уже и асфальт решили класть...
- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.
Предлагаю воткнуть там свечку на 25 этажей!...
Когда последний раз калужские бездельники осуществляли дератизацию территории области ?, как это массово делалось при Советской власти....
13 июня 1937 года Кубяк был арестован, на июньском (1937 г.) пленуме – исключен из состава ЦК (членом которого избирался на XII-XVI съездах, а кандидатом - на XVII) и из партии. 27 ноября того же года приговорен военной коллегией Верховного суда СССП к высшей мере и без промедления расстрелян, разделив судьбу других 107 членов партийного руководства из 139, избранных на XVII съезде - "съезде победителей"....
во второй (и последний) раз побывал Кубяк в Калуге. Прибыл он в город для участия в 18-й губернской партконференции. 20 ноября выступил с докладом от имени ЦК. «Конференция устраивает ему бурную овацию, – писала в те дни местная пресса. – Весь зал стоя приветствует несмолкаемыми аплодисментами одного из старейших (это в 46-то лет! – С.Ф.) большевиков-ленинцев, передающего привет конференции от нашего большевистского штаба». Эффект от доклада получился прекрасным. Обратил-таки Кубяк калужан в свою веру. Все как один делегаты конференции проголосовали за поддержку ЦК и против оппозиции....
в 1906 году безработный Кубяк неизвестно на какие деньги совершает поездку в Лондон на V съезд РСДРП, по пути знакомясь с Лениным. Да не просто знакомясь. Научил молодой революционер Ильича, как нужно правильно с самоваром обращаться, чтобы тот не чадил да тепла побольше давал. Ильич остался очень доволен столь ценным кадром. А вот уголовный кодекс наш герой не чтил. 11 января 1908 года его арестовали по обвинению в принадлежности к РСДРП, партии, имеющей целью «насильственное изменение установленного в России образа правления». Арест привел к первой встрече Кубяка с Калугой. Именно здесь его судили 20 ноября 1909 года и приговорили к двум годам лишения свободы. 30 ноября 1910 года, отсидев в тюрьмах Калуги, Брянска и Жиздры, вышел он на волю, но ненадолго...
Опять Калуга прославилась деятелями которым Закон не писан. Может пора что-то менять в штатном расписании?...
«Калуга начали --- Автор, снова не следите за согласованием! И кавычки не закрыли! Много текста, будто описываете матч ЧМ или ЧЕ, стоит ли?...