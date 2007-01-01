Эксперты не ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки до конца 2024 года

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2024 года может составить порядка 550 миллиардов рублей. Об этом журналистам заявил первый заместитель президента - председателя правления Дмитрий Пьянов.

- Мы увеличим таргет по чистой прибыли. Была чистая прибыль 435 миллиардов рублей, новый таргет - 550 миллиардов рублей, - рассказал он.

ВТБ во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,5% год к году, до 154,7 миллиарда рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,4%, свидетельствует отчетность госбанка.

В целом за полугодие банк заработал 277,1 миллиарда рублей, что на 4,4% ниже результата за аналогичный период прошлого года, где были отражены нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ.

- Мы говорили о том, что второй квартал 2024 года окажется лучше первого, то есть обещали более сильные квартальные результаты, чем в первом квартале, соответственно, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, высокую ставку, продержавшуюся и бывшую повышенной до 18% в пятницу соответственно, и жесткие макропруденциальные меры с точки зрения розничного кредитования, мы завершили второй квартал 2024 года с чистой прибылью 154,7 миллиарда рублей и шестимесячные результаты составляют чистую прибыль 277,1 миллиарда рублей, - сказал Пьянов журналистам.

ВТБ прогнозирует, что ключевая ставка сохранится на уровне 18% годовых до конца 2024 года.

- Сейчас наш прогноз по ключевой ставке - это флэт (неизменность показателя) 18% на конец третьего-четвертого кварталов, - подчеркнул Пьянов.