Аналитики рассказали, какие машины выбирают россияне в разных регионах
В январе-июне почти половина заемщиков купили машины китайского производства. Деньги на российские бренды получил только каждый пятый клиент. В то же время жители Ставропольского края и Кировской области оказались максимально ориентированными на отечественный автопром. В этих регионах доля российских машин составила 54% и 51% соответственно.
Самарская область, несмотря на «прямой доступ» к продукции АвтоВАЗа, неожиданно оказалась привержена иномаркам: здесь в первом полугодии только треть заемщиков (34%) направили кредиты на наши авто. Больше всего поклонников иномарок - на Дальнем Востоке и в Сибири. Например, в Амурской области зарубежные бренды приобрели 94% клиентов ВТБ, в Якутии - почти 98%, в Приморье - 99%, а в Хабаровском крае иномарку выбрали все заемщики.
Средний россиянин выбирает новый автомобиль, следует из статистики продаж банка. В первом полугодии машину на первичном рынке по классическим программам кредитования купили почти 57% заемщиков банка. В основном это китайские (Chery, Сhangan) или российские бренды (Lada).
От общей тенденции отличается выбор россиян за Уралом: жители Сибири и Дальнего Востока предпочли купить на заемные средства подержанные машины.
- Вопрос выбора машины зависит от личных предпочтений, основной цели покупки и, конечно, бюджета. Не менее важную роль в автоприоритетах играет и регион проживания клиента. Даже сегодня, когда рынок абсолютно поменялся, определенные закономерности по-прежнему присутствуют. Например, у дальневосточников безусловные многолетние лидеры – японские авто. В последние годы к ним примкнули сибиряки: по данным автодилеров, через Приморье японские подержанные авто везут в Улан-Удэ, Красноярск и Новосибирск, а иногда и за Урал, - прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов Владимир Высоцкий.
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