+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Аналитики рассказали, какие машины выбирают россияне в разных регионах
Экономика и бизнес

Аналитики рассказали, какие машины выбирают россияне в разных регионах

Статистику выданных автокредитов в первом полугодии представили в ВТБ.
15:39 сегодня
0 248
Читайте KP40.RU:

В январе-июне почти половина заемщиков купили машины китайского производства. Деньги на российские бренды получил только каждый пятый клиент. В то же время жители Ставропольского края и Кировской области оказались максимально ориентированными на отечественный автопром. В этих регионах доля российских машин составила 54% и 51% соответственно.

Самарская область, несмотря на «прямой доступ» к продукции АвтоВАЗа, неожиданно оказалась привержена иномаркам: здесь в первом полугодии только треть заемщиков (34%) направили кредиты на наши авто. Больше всего поклонников иномарок - на Дальнем Востоке и в Сибири. Например, в Амурской области зарубежные бренды приобрели 94% клиентов ВТБ, в Якутии - почти 98%, в Приморье - 99%, а в Хабаровском крае иномарку выбрали все заемщики.

Средний россиянин выбирает новый автомобиль, следует из статистики продаж банка. В первом полугодии машину на первичном рынке по классическим программам кредитования купили почти 57% заемщиков банка. В основном это китайские (Chery, Сhangan) или российские бренды (Lada).

От общей тенденции отличается выбор россиян за Уралом: жители Сибири и Дальнего Востока предпочли купить на заемные средства подержанные машины.

- Вопрос выбора машины зависит от личных предпочтений, основной цели покупки и, конечно, бюджета. Не менее важную роль в автоприоритетах играет и регион проживания клиента. Даже сегодня, когда рынок абсолютно поменялся, определенные закономерности по-прежнему присутствуют. Например, у дальневосточников безусловные многолетние лидеры – японские авто. В последние годы к ним примкнули сибиряки: по данным автодилеров, через Приморье японские подержанные авто везут в Улан-Удэ, Красноярск и Новосибирск, а иногда и за Урал, - прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов Владимир Высоцкий.

Партнёрские новости
Данная информация размещается исключительно для ознакомления. Комментарии отключены.
Лента комментариев
andrey3559

А зачем ломать30 сантиметровую подушку из бетона, чтобы новый асфальт скорее провалился?

...
Общество
Стройка века: когда по Синим мостам пустят общественный транспорт?
14:21 сегодня
6 9353
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Николай Афанасьевич Кубяк родился 29 июля 1881 года в Мещовске Калужской губернии. Свою знаменитую ныне на всю Калугу фамилию, он унаследовал от отца-поляка, при этом в анкетах в пятом пункте всегда писал, что он «русский».

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
11:17 сегодня
6 5743
letexa22

Светлогорск однозначно для семейного отдыха. Тихо, спокойно, чистый воздух, везде сосны, очень много зелени. На каждом шагу санаторий или гостевой дом. Много старых немецких вилл. Красиво

...
Новости партнеров
Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
10:32 сегодня
9 3410
Nooff

Может быть уже пора заняться земельным вопросом и привести границы земельных участков в соответствие с кадастром, тогда, скорее всего, место под размещение тротуара появится)) Что-то там вечно недовольная улица, как же остальные существуют, причем также в отсутствие тротуаров и соседстве с "на 4 метрах вынуждены находиться люди, дети, мамы с колясками, самокаты, мотоциклы, грузовики и прочий транспорт повышенной опасности"

...
Авто и транспорт
Пыль, грязь и вакханалия на «вертолетке»: Жители улицы Космонавта Волкова в Калуге недовольны увеличившимся потоком машин
10:15 сегодня
6 1912
Андрей Ермишин

Носить стремно выкинуть жалко - получился доскнутый перфоманс

...
Статьи, аналитика, репортажи
Полный аншлаг: чем удивили калужан лоскутные фрейлины
11:41 28.07
1 1081
Андрей Ермишин

Нету журналистов нету.

...
Общество
28 июля в Калужской области освятили первый в России храм преподобного Амвросия
11:38 28.07
2 4645
нико

"Полностью строительные бригады покинут территорию Синих мостов в сентябре нынешнего года." А когда вернутся переделывать? Просьба,не трогайте 30 сантиметровую подушку из бетона залитую при СССР. Только в неё верим)))

...
Общество
Стройка века: когда по Синим мостам пустят общественный транспорт?
09:59 28.07
6 9353
Mathematik

Что же этот старик велосипедную каску не надел?

...
Происшествия
Стали известны подробности о гибели велосипедиста в центре Калуги
22:19 27.07
2 4023
Василёк

а бритоголовые интеллектуалы там что делали ?

...
Общество
В Калуге почтили память погибших детей Донбасса
19:51 27.07
1 905
Alexandr Seva

Уважаемые жители указанного района. Вы неплохо в свое время там устроились, поэтому нытье с вашей стороны это наглость и не уважение к другим людям.

...
Авто и транспорт
Пыль, грязь и вакханалия на «вертолетке»: Жители улицы Космонавта Волкова в Калуге недовольны увеличившимся потоком машин
18:11 27.07
6 1912
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkpDQ3dLbWlUNmQwNEFhTEJPNGVvN0E9PSIsInZhbHVlIjoiMTVxM0duaTZNVDhweXhJeTRlRDFpajJETHZuL201NzUvdEVmK0FhM01LRWdJZC81UFB5bVoxVy9OYThMdy9jU05Ldm4yMjJtL3NpNW5iQkwrVDM2T1VvZXRhRStGdVlTYzkyUW1GMFdTNXZJSlpNY0JCd213Wm41b2ZjWWVxNzNXMUx2THJLTU9LcFFUakU3WE0wUndvQ3Z6WEVSQ1BXS3gwN1BBOC9qaHg1YzI0WkV4NTFVaGx3UmpVV29iMkt0aHcyRnliRERJTGF2c0t0MW5ncnlVUlp5K2dzQnJoNmpLZlpMekNIbkJ1TDVQb2ttdzJiZFUwYVFVZ3ZnZmlReGpGY2t6aC9vaFNKc1Z3alFneHc5WkpYc1FWQXZvWWMzVXlSSDh6NlN4NjVKbzI1QzNnUzJhMUJEclhSZVorUFJMaFFCcWI0UmlSR3NMTGxSam9hYU9xeU5vVVFMUnMvcVV4YnVpbmJOYjFmOGV1UU5lQ0tZdlVDdWN1UVViOW90YWI4WXc4MUFyNmQxcEJLQ0FpU0NCV0tsNWpJSzZGY3F1MzNkM1JpV2pCNXV2VnNuV0RoYnFpd2dSam8xalRRZ09ZeVBsTUJnaEk4cTZJdlVMMC9zVkptZk5lVUQ2aFBwUmFWMVdKV1ZzYXdFQVFxdHJXUGtUcmRqVExoNHN3c0RyL25hNzhlalNMMjAwWkpCQStvdWtsNzlQOFZ3QzJ1Vk4vbUxRRVJPTWlFRVBTWlp0WlJNajhCWHN6UlZmWWtnclpoTlZNSkg0UmhkZEVIZ1NHcXl3Vk4xTWhVTGVxcnh2bGZydWhwaXlWTEcxRk1qbEh4S1BGRHM5VFlxREdIWCIsIm1hYyI6ImUwMDkxNDJlNTBiYThkZTg0NTRlODQ0NTk5ODFlNjFmN2U2MGE2OWU4YmZmN2EzNDBmNWNiMmNkNzhlZmVhNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjBYUjVuN0JYQUN4bmxZck9YNEZoRUE9PSIsInZhbHVlIjoiekxYSTdtbWJmdGo3Ny9CMmVSQ2JVcUlFRGNBdEVvbTIrNzR2WW1ENFZXYlNxNUorTHgzaEZaZUpjMG1aVGdPV244bXJ6aVZsWnpzaS94Qm1rMXdlTGlDYzA3c3J4QjdabWpybHhEdnBlY2JzNWVReXVtVkUxM005NXpUOCtKLy83UE5nS1FxNVlPakN4ak0wRDltUHNJbEdjTjZqdWVlUXEzMnR3WXpUYjlVQXV4WERYZU1tTW5kVExFRU9KWGVyM0l0Vzd0OWpQeUV1QStCRERZY1RZcjNFOEJnRDR4Y2E4WUxKcFVQY1UxdVU0VCt0NU1KUy9jeXBJaHZUTE9BK0lMZ2FkSElnSVIxY3JLaEpmNlBvNzNwbk5idXZNTEJwV1NhL0UraDV3MlY1aDRKdEVUNkJIREtsYUpaaiswb21BS3NHS2hSU1dsZWpKaUVYT2hvZ2YzTVB6QmFvL3Y3aHdvelBmVCsxV2xiOGtOOVpTaTdpK2R3QmxxZFFBMlVmQmxtZWo3YzhkWFZFWVhCdlVZV3ExbHV4QWZEcUY3YTBaVVNXQ3owL0JQc25VSm9ENVQ5UmphSHBOL1phQlM4LyIsIm1hYyI6ImNkNjdkMzE3OTI1MjdhODVmYjQ3MTQwNTRiNTc0OTc5ZmRjMDZhYTI5NDI5MjUyNzMwY2Q3ZGM5Yzk3ZjM5NTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+