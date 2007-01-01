+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Эксперты ожидают новый этап роста ставок по накопительным вкладам
Экономика и бизнес

Эксперты ожидают новый этап роста ставок по накопительным вкладам

Объем рынка сбережений продолжит стабильно расти, считают аналитики ВТБ.
Дмитрий Ивьев
15:19 сегодня
0 192
Читайте KP40.RU:

В пятницу, 26 июля, Центробанк впервые с декабря повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Это связано как с текущими темпами роста инфляции, так и с поддержкой курса рубля.

По оценке аналитиков ВТБ, рыночные рублевые пассивы в первом полугодии увеличились на 12%.

 - С момента ужесточения монетарной политики Центробанком с середины прошлого года суммарный чистый приток на срочные рублевые депозиты по банковскому сектору достиг 9,4 трлн рублей. Текущий уровень ставок по рублевым сберегательным инструментам сохранится в ближайшее время, что обеспечит стабильный рост рынка пассивов до конца года, - рассказал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Сейчас ключевые игроки рынка внимательно анализируют ситуацию и, скорее всего, будут принимать решение об изменении доходности в начале следующей недели.

Новости по тегу
экономика
Партнёрские новости
Данная информация размещается исключительно для ознакомления. Комментарии отключены.
Лента комментариев
Meshootka

"Спойлер: Дмитрий Денисов, похоже, сдержит обещание и обновленный путепровод будет открыт к Дню рождения Калуги" - Не говори гоп...:)

...
Общество
Стройка века: когда по Синим мостам пустят общественный транспорт?
15:46 сегодня
2 6969
йЮкея

а как же пенсия

...
Общество
Мужчины в Калужской области умирают в 63 года
14:21 сегодня
2 980
mrTJohn

Так что пенсию фактически отменили.

...
Общество
Мужчины в Калужской области умирают в 63 года
13:31 сегодня
2 980
Александр Щербаков

На фото точно припаркованный на обочине грузовик?

...
Происшествия
Женщина погибла в ДТП с грузовиком в Калужской области
12:35 сегодня
1 688
VGA

Ну, и какой положил решетку ребрами вдоль дороги? Должны быть поперек...

...
Происшествия
Стали известны подробности о гибели велосипедиста в центре Калуги
12:31 сегодня
1 2091
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Рестораны в России стали появляться в XIX веке, и одним из первых в нашем городе стал ресторан «Киев», что на Никитской улице (Ленина, 119),  в гостинице одноименного названия. Появилась она в тридцатых годах позапрошлого века.

...
Общество
26 июля в Калуге жаловались на торговцев алкоголем
11:55 сегодня
3 4970
mrTJohn

Вот тебе раз. Не буду начинать спортом заниматься. 🤒

...
Происшествия
Велосипедист погиб в центре Калуги
10:32 сегодня
1 1875
Александр Щербаков

А когда в Калуге что-то будут делать с опережением сроков?

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужские строители с опережением графика ремонтируют кровлю школы в Первомайске
10:17 сегодня
1 344
best85

О этом устали все говорить! Давно пора отменить мораторий!

...
Криминал
В Калужской области убийцу 21-летней девушки приговорили к пожизненному сроку
08:53 сегодня
2 1555
DEN-SERVIS ♥♣♥♣♥

заберите губера нашего в Джизак !

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша встретился с делегацией Узбекистана
21:10 25.07
1 612
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkY1VEppdFRWZU53OC9JNEtnNzhSSlE9PSIsInZhbHVlIjoiRlNUTDgzTmZiQWh5T2hINjFBOG1ycHVQWEpwbW51dFFOWmdFVDBFcDVScU5KUmplV3FYdmszQlpyMUU5cUdLY2o0MXF3WlhWNmJ0cG1EbFR6RWszWjJFNjhHQUhOa1AwaHlQenNNTEUyNHVyT2I3Z0J2Zk84c0ZqRVY5am05MVZIcXpjM0tlY2tBZmR2eldPWHNaL2x6M29IWTBld010Y1F6bnNSOTNCWC9pa2JNT1cwMlhlcXNMcHByL2FMdlF6ZnVsSlMrR2VrNEJiMzV2TG1ncE1EN2dOc3dJWDc1dWlBUS9lZTVFTzRjTmVOT2c5Q3JoVjR6OHNkOUVqd0VwYXVEblN2UXNWcHREM1dROEQzWE1qeG9FTWtLQzJ0Zm5SdjlsV2JxTzJwNHJTWjhsdU83T2RiWjRodXZpdy9ZVDU0RzhkUlEralY2eEplaVdPcytHYzQzUjQ4OGFybHdyUlROK3F1bHpXQnpsMmtieXI5MWpkYmwzNHo4MGZTdU9yOVlHQ0RuSTlDbnExSlJBT2pad2pHbW9FMjUybk5USEdla3A5Q0Fzb1FzRnM5akFLbkQrL3dKSHdZMGZnZjJBQ2t0WUxkTGR2eVNIRlJ4ZUx6dnNMQkhid05ENWxOVU1xOVprNzZ1a2Y2SUlVSGNoWUNoQ2V2dU50RUhCTkYvZ3dpR3lNQnpvZHR3UGVvMTFMdXdjZXl1bUR2Ym5XbTlKQ2IvZ1U0d0E0QzgvUDFjYnZ5MmlEUjRGL3o4bjBjbGFRcUN0UUlBY3FmcUF6Z29hZWF3QmdaSFpVam1ZOGpSdGMxYW5OWE9XZ25WYjBnNkRvT1M1MDY4alRHVDVxZkhBYyIsIm1hYyI6IjM5ZjA1OWU5NjhiOTU2YzAxNzMwMGU4NDI3MDk2MjNiMWIyOTJmOTdmZTNhYWVkNGQyMThhNGMzYTg1ZDgxYmMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImZLK3VFOStuWC9sRW1XMHk4aFhQV2c9PSIsInZhbHVlIjoieHJxd2lPTEZCZlpqTlZIaTEyM2xVOGtFcHdUNzhCSkpkZDJiUFpEVXJNQWhBSWhrYUtXS1dxcURPSHR0eXpMVEZuVzJOcHBOTHFYZ1NKcUR5SllYMndhcU1ua0dJci9RNWc1NTY1aXQrUThLUTYzKytYUDhhcjB5Tm9RUDk2ZnR3MThsWW9CZmVJWEg5YzJTYUtoYzJhUzNlWENoYTh4Tlk5ZzhyQXVFWS9ZMjJJWU9WTThka1lXRU5tQXpBVmZueGY4NGp3R3ZybkEzVjF1SGdzMzc4YzhxS1NqUG1GYUVHSjNMK0VWZVB5cENGSnRvNkFSM0cyRURpTjM0VWxJRm9ZeTFUS0FqVktYQTJ6QWxGKzRYbCt6blBBbk9hbHgwNEhuZG0rL0xLZTE1ejRTSFJsdjE4WXE5cWdqU3BWVFYvQnVPYW9MWXBqQ3FoTXZLOWFXdnN6UFdHY2RNN1Z4c1hNNElSc09FOWVjYllnaUtVaTFMMXlxRTc2RmQ5eDF0Y0ZVcU1lL2dOdnhOZ0hUVEZ0Z3NNb0lYQzd5RUNKUTE0TnNldXJiUnh6Rk5YdTh2Vnd1NlBGR05QWk02c1pYQiIsIm1hYyI6Ijk4OWNhYjNkNDljYmY5MWQ0NzMzZTkxZDE5Y2I5ODNhYmUyMmU1MjcxZWYwYWZiMTljNjdmNmY0ZTU2M2ZlOGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+