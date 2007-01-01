Эксперты ожидают новый этап роста ставок по накопительным вкладам

Объем рынка сбережений продолжит стабильно расти, считают аналитики ВТБ.

В пятницу, 26 июля, Центробанк впервые с декабря повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Это связано как с текущими темпами роста инфляции, так и с поддержкой курса рубля.

По оценке аналитиков ВТБ, рыночные рублевые пассивы в первом полугодии увеличились на 12%.

- С момента ужесточения монетарной политики Центробанком с середины прошлого года суммарный чистый приток на срочные рублевые депозиты по банковскому сектору достиг 9,4 трлн рублей. Текущий уровень ставок по рублевым сберегательным инструментам сохранится в ближайшее время, что обеспечит стабильный рост рынка пассивов до конца года, - рассказал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Сейчас ключевые игроки рынка внимательно анализируют ситуацию и, скорее всего, будут принимать решение об изменении доходности в начале следующей недели.