Эксперты ожидают новый этап роста ставок по накопительным вкладам
В пятницу, 26 июля, Центробанк впервые с декабря повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Это связано как с текущими темпами роста инфляции, так и с поддержкой курса рубля.
По оценке аналитиков ВТБ, рыночные рублевые пассивы в первом полугодии увеличились на 12%.
- С момента ужесточения монетарной политики Центробанком с середины прошлого года суммарный чистый приток на срочные рублевые депозиты по банковскому сектору достиг 9,4 трлн рублей. Текущий уровень ставок по рублевым сберегательным инструментам сохранится в ближайшее время, что обеспечит стабильный рост рынка пассивов до конца года, - рассказал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Сейчас ключевые игроки рынка внимательно анализируют ситуацию и, скорее всего, будут принимать решение об изменении доходности в начале следующей недели.
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