Новый завод по производству витаминов появится в ЦФО

Фармацевтический комплекс площадью 6500 кв. м. возведут на территории индустриального парка «Юбилейный» в Курской области в следующем году. Кредитное соглашение инвестор подписал с банком ВТБ 24 июля.

Компании открыли кредитную линию на 250 миллионов рублей сроком на пять лет.

Новый фармацевтический кластер оснастят современным оборудованием.

- Особое внимание уделяется мерам поддержки среднего и малого бизнеса, так как это один из факторов стабильного развития региональной экономики. Для нас важно обеспечить доступ предпринимателей ко всем действующим программам льготного финансирования, которые помогают расширять действующие и запускать новые производства, поддерживать занятость в регионе, улучшать качество жизни людей, – рассказал управляющий ВТБ в Курской области Роман Мазуров.

Будет создано 250 рабочих мест.