Новый завод по производству витаминов появится в ЦФО
Фармацевтический комплекс площадью 6500 кв. м. возведут на территории индустриального парка «Юбилейный» в Курской области в следующем году. Кредитное соглашение инвестор подписал с банком ВТБ 24 июля.
Компании открыли кредитную линию на 250 миллионов рублей сроком на пять лет.
Новый фармацевтический кластер оснастят современным оборудованием.
- Особое внимание уделяется мерам поддержки среднего и малого бизнеса, так как это один из факторов стабильного развития региональной экономики. Для нас важно обеспечить доступ предпринимателей ко всем действующим программам льготного финансирования, которые помогают расширять действующие и запускать новые производства, поддерживать занятость в регионе, улучшать качество жизни людей, – рассказал управляющий ВТБ в Курской области Роман Мазуров.
Будет создано 250 рабочих мест.
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Лента комментариев
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Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!...
Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей....
Верните "вышку" !...
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предупредили и попросили не дышать ?...
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