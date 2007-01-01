+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Владислав Шапша встретился с делегацией Узбекистана
Экономика и бизнес

Владислав Шапша встретился с делегацией Узбекистана

В четверг, 25 июля, Калугу посетил глава Джизакской области этой страны Эргаш Салиев.
Дмитрий Ивьев
16:43 сегодня
0 185
Читайте KP40.RU:

В состав делегации вошли главы районов и представители бизнеса.

Стороны обсуждали сотрудничество между нашими регионами.

Как отметил Шапша, Узбекистан является одним из ключевых партнеров Калужской области.

В ноябре в Калужской области пройдет Международный форум «Вектор на экспорт», который станет площадкой для дальнейшего развития отношений.

- Пользуясь случаем, хочу еще раз пригласить представителей вашего бизнес-сообщества на форум в Калугу, - подчеркнул калужский губернатор.

Речь шла также о строительстве атомной станции малой мощности в Джизакской области. Контракт был подписан в мае.

- Поздравляю вас со стартом реализации такого важного проекта для стабильной работы энергосистемы страны с учетом растущего спроса на энергоресурсы, – подчеркнул Шапша.

Калужская область окажет содействие по подготовке кадров и инфраструктуры.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Геннадий Иванов

Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
15:20 сегодня
4 1354
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

...
Криминал
Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей
13:43 сегодня
1 626
colorkaluga

Верните "вышку" !

...
Криминал
В Калужской области убийцу 21-летней девушки приговорили к пожизненному сроку
13:31 сегодня
1 872
mik27

Калужские бездельники.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:14 сегодня
4 1354
Василёк

что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:03 сегодня
4 1354
Василёк

закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

...
Общество
Стройка века: когда по Синим мостам пустят общественный транспорт?
11:59 сегодня
1 3675
Василёк

предупредили и попросили не дышать ?

...
Общество
Калужан предупредили о грязном воздухе
11:53 сегодня
1 1877
Н.Влюбчивый

Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
11:25 сегодня
4 1354
Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

...
Спорт
Калужане сделали обзор стадиона на Алтае
10:43 сегодня
2 689
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пётр Романович Никитин — архитектор, сын художника Романа Никитина, создал генеральные планы, проекты улиц и домов, путевых дворцов в городах Тверь, Калуга, Торжок, Медное, Боровск, Козельск, Малоярославец.

...
Общество
25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина
10:37 сегодня
7 4289
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjBuc2ZjcjFtZTJCdER0WnRkWmhVYWc9PSIsInZhbHVlIjoiWWpFUFB6TVhDYkZOU3hoNXdRZ1FnMCtTVzNnV1A3VjFPZXhqb3N0K2owZlh0SWVYZGJqaFM2eHZQQUlSeU1GNDZjWTJhMFVvVmRTeUtrTTJoc1J5NlhteUl6cFpSM3NiMzZONjg3YzhldCt5d2p0OTVvT2NRc0JQNGphd05XRVpVdjk4NVZ6ZG9JUjFVNjd1bXIvTUlJY01nQmpXWXVoV28ydEUxc1BQaWhLazhqZEpBS0FTcGE4Ly84RGZ3OHpjT0k1cndxaU9QcEVZL1FtT0lFQWltMFoyYlZoVUdYSFdGd0FoQTd5RlBIRWJtUWFiUytidFMxNm1IR3ZtbU9yYm9YQ2dBNVRtQktEWTNuQXFrcVprUThKWHJKZmd0M1RnUkl1ZXJ2MU11Mzl6bHNxb0pNUXZDY3B6dy92Q2ZlMFArTSt5ZjhRMEUyNUl5anpFWmRVT2VhZTVudTdKckUvYXBLR0ljb0hPYWZVSGo2UEZ6bjdaUGJERHMySTlNZXJuT2luY0N0YzlpY2tXbkY5M2xoTG9pYnU4VnBYOUlZY2NrUDMwV1hrbSsrWHVNZUZ0dlQ4M2pzWFFzVzNpTlA2VU5GZ25uQ1g0WjFEMHptUUhrTSsvMlNYazJRUllkVGRjWThGa2FTRGpsa29kdWlxTFpUQnhxSkdiN0twU2wzdXNQYlBxUExmemFuRGE5cWNSek9hTnZqOEREQTVkWUR4ZXhTampwM2oxV1hsRTBEQWJjcXFERXJzZEtaZ3ZYZE1GdWkzYXQ0RkpiekJzR2kwQzZIZmpObEowYzNsQnlCWW9MOGtsZXd1MGYwSkFWUndpZjlUajBLRlBhcGd5enJlQiIsIm1hYyI6IjVhMzBkNGZhZjE4NzFiMWZkMWJmNTRmYzVmN2QwZGNlZmJiZGE0NDc0OGE3NzZmYmI1YzJiNTZhNzUzZWJlNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IldMMHF1RjFCZzVaYkkvUGY4VThxSlE9PSIsInZhbHVlIjoicVVPZExDa2JkVHAyUzBrS1BjMGJXb2g5U0cvcGN6dWN0UXh3UUV4Y0hYcmFtaWpZdFFWRzl4QS9SS21UZTNoNHhaZk94SW4renU4NEJEaDl6VEduRDV3R0VrRDJpUjA4QkdBbjJZR251T20vNXNaMHVNQ0svVXhFUm1FM3Byejdmb0dOcnI4S0VaZkR2WkFwY2hieUQ0clJ5dzB5TWRwRENyaVZsS1lXY1Z1R1pHWkk5YiszNm1KMHozNDcyWEhBaTJ0RUpSbEFJeWU4Zm5ZOHoxTUZGa1lOemdzakIwYmZ5S21TejNzUnBMUnpKQnlhN2dqZzdFVTEyNUl2RUgwMmZJWndhY0xFWDd1SGhPSUhML1hwaUNWTmtlUkUyNU81K05IdkJYbjhhWnpoTUZZOWRwSWh1ZTd1THo2MHovdDRGRGp1dDBrWTZabWZOZGVBQlJ1Tk50TTZXcDExUjFLZGRmU2hpcTlkRUMyaThjZUFQRWY5YzFHT3FvZCsrYlVTc1JzYk51eWNOTGZXNWVjSmZqRnhoR3Urc2JBNlVqWndyVkhuQjgxNGJDREhmcEp5Y1l2NGY2OWJRUjkrZE1FUSIsIm1hYyI6ImExYmJiNzViYjUzMWI2NmNkNTgzM2MwMjFmYzM1ZjZhNmYzZGNjZGRkMjZhNjI2MzM5NTFlNWVjNTJkYTg5ZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+