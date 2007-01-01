Владислав Шапша встретился с делегацией Узбекистана

В четверг, 25 июля, Калугу посетил глава Джизакской области этой страны Эргаш Салиев.

В состав делегации вошли главы районов и представители бизнеса.

Стороны обсуждали сотрудничество между нашими регионами.

Как отметил Шапша, Узбекистан является одним из ключевых партнеров Калужской области.

В ноябре в Калужской области пройдет Международный форум «Вектор на экспорт», который станет площадкой для дальнейшего развития отношений.

- Пользуясь случаем, хочу еще раз пригласить представителей вашего бизнес-сообщества на форум в Калугу, - подчеркнул калужский губернатор.

Речь шла также о строительстве атомной станции малой мощности в Джизакской области. Контракт был подписан в мае.

- Поздравляю вас со стартом реализации такого важного проекта для стабильной работы энергосистемы страны с учетом растущего спроса на энергоресурсы, – подчеркнул Шапша.

Калужская область окажет содействие по подготовке кадров и инфраструктуры.