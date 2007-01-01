Владислав Шапша встретился с делегацией Узбекистана
В состав делегации вошли главы районов и представители бизнеса.
Стороны обсуждали сотрудничество между нашими регионами.
Как отметил Шапша, Узбекистан является одним из ключевых партнеров Калужской области.
В ноябре в Калужской области пройдет Международный форум «Вектор на экспорт», который станет площадкой для дальнейшего развития отношений.
- Пользуясь случаем, хочу еще раз пригласить представителей вашего бизнес-сообщества на форум в Калугу, - подчеркнул калужский губернатор.
Речь шла также о строительстве атомной станции малой мощности в Джизакской области. Контракт был подписан в мае.
- Поздравляю вас со стартом реализации такого важного проекта для стабильной работы энергосистемы страны с учетом растущего спроса на энергоресурсы, – подчеркнул Шапша.
Калужская область окажет содействие по подготовке кадров и инфраструктуры.
Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей....
что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес....
закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?...