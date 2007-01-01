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Экономика и бизнес

Калужское предприятие в полтора раза повысило производительность после обучения руководителей

Об этом в среду, 24 июля, рассказали в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
14:18 сегодня
0 368
Читайте KP40.RU:

14 руководителей обучались по программе «Лидеры производительности» в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Объемы производства целлюлозно-бумажного комбината удалось увеличить с помощью оптимизации процессов.

Маржинальный доход вырос на 7%, простои оборудования уменьшились на 10 часов в месяц.

От нашего региона в программе обучение принимали участие 123 представителя 23 компаний.

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Лента комментариев
stepa111

Там работы на 3 часа если работать а если как Калужские супер-пупер дорожники на 3 недели😡

...
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Куда пропал весь мотобат?

...
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Darth Vader

Штаб Единой России разместить. Русский мир как он есть.

...
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1 1078
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Историки считают, что Обнинск возник на земле, где более 7 тысяч лет назад селились первобытные люди, а первое письменное упоминание о старинных поселениях Пяткино, Белкино, Самсоново ныне вошедших в городскую черту содержится в Писцовой книге за 1588-1589 гг.

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Н.Влюбчивый

Главное деньги списывать на содержание моста вовремя.

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3 2087
ajax

Итак, кто же прав: автор или я? "Конева" или Корнева"???

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Андрей Ермишин

Это надо умудриться такой экспонать отдать! Недостойна Калужская область однако

...
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1 4438
Василёк

маэстро 🤧😂

...
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23:35 23.07
1 1001
Василёк

если это итог ... то я нам не завидую

...
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23:27 23.07
1 761
ajax

Не слишком ли большой крен в сторону футбола??? Зато для других игровых видов с мячом (особенно - баскетбола) нет ни новых залов, ни ФОКов! Теперь к футболу и к хоккею прикипели настолько, что другие виды спорта задвинули на задний план, так?

...
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23:26 23.07
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Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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