Калужское предприятие в полтора раза повысило производительность после обучения руководителей
Об этом в среду, 24 июля, рассказали в правительстве региона.
14 руководителей обучались по программе «Лидеры производительности» в рамках нацпроекта «Производительность труда».
Объемы производства целлюлозно-бумажного комбината удалось увеличить с помощью оптимизации процессов.
Маржинальный доход вырос на 7%, простои оборудования уменьшились на 10 часов в месяц.
От нашего региона в программе обучение принимали участие 123 представителя 23 компаний.
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