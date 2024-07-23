Банки повысят ставки по вкладам перед новым заседанием ЦБ

Ожидается, что впервые за семь месяцев регулятор ужесточит политику. Его решение может стать «отправной точкой нового этапа роста ставок», ожидают эксперты, сообщает РБК.

Ряд банков, не дожидаясь решения ЦБ, с 23 июля увеличил ставки в среднем на 0,5 п. п. по вкладам. Так, максимальная ставка по ВТБ-вкладу превысит 19%, — сообщает РБК. МТС Банк – увеличит ставку до 18%. В банке «Дом.РФ» сообщили, что все решения планируют принимать с учетом анализа текущего клиентского потока и действий конкурентов и ЦБ. Другие игроки также готовятся к изменению условий, но пока не ответили на запросы издания.

Совет директоров ЦБ определит новый уровень ключевой ставки на плановом заседании 26 июля. В последний раз регулятор повышал ее в декабре прошлого года (до 16%) — и с тех пор удерживал ставку на одном уровне. Однако с каждым заседанием сигналы ЦБ становились все жестче. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июне заявила, что допускает «существенное», то есть более чем на 1 п.п., повышение уже в июле:

- Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели.

Подавляющее большинство из 30 аналитиков, опрошенных РБК, ждут роста ставки до 18 п.п., объясняя это высокой инфляцией (8,6% в июне), значительно опережающей цель ЦБ в 4%, увеличением инфляционных ожиданий и ростом кредитования вопреки жестким монетарным условиям. Многие допускают, что на этом Банк России не остановится и продолжит цикл роста ставки, в результате чего к концу года она может увеличиться до 20%.

- Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами. Ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п.п. с начала года, обеспечив рост рынка рублевых пассивов в первом полугодии, по нашим оценкам, на 12%, - рассказал зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, решение ЦБ может стать отправной точкой нового этапа роста ставок по накопительным продуктам.