+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Банки повысят ставки по вкладам перед новым заседанием ЦБ
Экономика и бизнес

Банки повысят ставки по вкладам перед новым заседанием ЦБ

Дмитрий Ивьев
14:29 сегодня
0 212
Читайте KP40.RU:

Ожидается, что впервые за семь месяцев регулятор ужесточит политику. Его решение может стать «отправной точкой нового этапа роста ставок», ожидают эксперты, сообщает РБК.

Ряд банков, не дожидаясь решения ЦБ, с 23 июля увеличил ставки в среднем на 0,5 п. п. по вкладам. Так, максимальная ставка по ВТБ-вкладу превысит 19%, — сообщает РБК. МТС Банк – увеличит ставку до 18%. В банке «Дом.РФ» сообщили, что все решения планируют принимать с учетом анализа текущего клиентского потока и действий конкурентов и ЦБ. Другие игроки также готовятся к изменению условий, но пока не ответили на запросы издания.

Совет директоров ЦБ определит новый уровень ключевой ставки на плановом заседании 26 июля. В последний раз регулятор повышал ее в декабре прошлого года (до 16%) — и с тех пор удерживал ставку на одном уровне. Однако с каждым заседанием сигналы ЦБ становились все жестче. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июне заявила, что допускает «существенное», то есть более чем на 1 п.п., повышение уже в июле:

- Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели.

Подавляющее большинство из 30 аналитиков, опрошенных РБК, ждут роста ставки до 18 п.п., объясняя это высокой инфляцией (8,6% в июне), значительно опережающей цель ЦБ в 4%, увеличением инфляционных ожиданий и ростом кредитования вопреки жестким монетарным условиям. Многие допускают, что на этом Банк России не остановится и продолжит цикл роста ставки, в результате чего к концу года она может увеличиться до 20%.

- Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами. Ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п.п. с начала года, обеспечив рост рынка рублевых пассивов в первом полугодии, по нашим оценкам, на 12%, - рассказал зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, решение ЦБ может стать отправной точкой нового этапа роста ставок по накопительным продуктам.

Партнёрские новости
Данная информация размещается исключительно для ознакомления. Комментарии отключены.
Лента комментариев
maks17

Вся улица Мичурина такая же, еще даже хуже

...
Авто и транспорт
Дорога развалилась в центре Калуги
14:40 сегодня
2 1406
Василёк

какая чудесная архитектура ! Тоже комовский проект ?

...
Спорт
В Калуге крытый футбольный манеж достроят до конца года
13:15 сегодня
1 394
Василёк

неужели только там ? 😮

...
Авто и транспорт
Дорога развалилась в центре Калуги
13:14 сегодня
2 1406
Андрей Ермишин

А где река Песочня? Может пруд Лаврово-Песочня?

...
Общество
В Калуге разрешили купаться в семи водоемах
11:43 сегодня
1 881
sozimov2016

Когда смотрю на вывески арендаторов мелких магазинчиков, то понимаю что у людей с таким представлением о дизайне вывесок я мебель заказывать не хочу. Все вывески выглядят клочками разных цветов, шрифтов, размеров. Кошмар дизайнера. А это главная площадь города между прочим.

...
Авто и транспорт
Новую плитку укладывают на площади Победы в Калуге
07:22 сегодня
1 1233
Василёк

а что если нет ? денисов с шапшой будет сам доделывать, а потом в отставку уйдет ?

...
Авто и транспорт
Площадь Победы в Калуге пообещали отремонтировать до конца лета
23:30 22.07
2 1178
Н.Влюбчивый

Денисов недавно вспоминал, что ему не хватает 50 миллионов для выпиливания уничтоженных деревьев в города. Вот он источник озеленения. Всем причастным к воровству двуручную пилу в руки и пускай отрабатывают украденное.

...
Криминал
На рекультивации полигона ТБО в Калуге украли 50 миллионов, арестованы три человека
21:40 22.07
1 1598
VGA

Развели обсуждение, а в статье всего лишь выбросили уточнение: первым русским правителем из династии Романовых

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
19:34 22.07
5 5139
ILR

Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна.

...
Общество
Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
19:06 22.07
35 11010
ILR

Дмитрий Ивьев Вы не по разным (извините помоечным) телеграм-каналам ходите, а лучше спросите про это, у официального лица целого руководителя области.

...
Экономика и бизнес
Появилась новая информация о перезапуске бывшего завода «Фольксваген» в Калуге
18:46 22.07
2 8179
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IlBFZ0dET0lZYWkrSnhkMEtidndjY1E9PSIsInZhbHVlIjoiTTQ3UG16ajZuYlRDUXVxU1RnQkEyQjFFeWxla05PQjlOTmpVRldabGlwbnRtbUc3MXQ3Q3BxUEd1U0FoTHg0YlBjbHIyamJJM0tFbERjb0xDRWZoVm1mV0grUXlaU3o5U3dvdW0ycFV1ejlIOWQ3WDkyS3p0MWRNUlMrd2hVZDFva1EvcjJYOUlBNlppUjdvdm1mb0RBRFRDT3RWOGQvbmZrNjJtZ2J4Z0lmTUV4emVLWGU5emh6Z2FBNnlwQ2c3dU5OdkZHZ2hMWDJFQVgzbU5ZQUdwR3RYV3BtdWxVeDJWNm10VEQ2a2NTUUw0V2ZnS1VVOVZLRk5NV1l4TGxYRlY0VWk0TkJvcTdwd0szNmdEUnFsQVAxZWlBOUZNTGE2NjZESTlhaWpGMDJ5dEp5a3Y3eFh6YUNmakRGbWhoNVpnQjBQc1YxWk9CdUxtTmdZNVViUmdJeHJSYUU2YWhScGJKdmFVUjVBQ0FLSm5Mc2x1QVM2bElEVE5DVDhvTXdTbnZZSTZFQ09NZktuQnFsUzdYRW5Tc3NXeHY2Z3pUeURtL1MzeG43T29tUXRrb0FEUk9WemNUcG00V2xYN2Z1YjZoRjkxTm9rWjZsWWM5c1FKUUNrUlVUdUN6Wjk5Z3pTZmNUVzJOT2YrTEtWb2VIUjhLU29DYnM1eGhQV3RxUHVTU2VON0FXNWlMcFZlRk81UHl5M2c3Z1BJQ2tPbU5hVGVMRnNESGR6a291QW1hK0I2dGFtdWt0MG1IQ3FoYUhzUS9yT1RRekdwelFzRlFnbjQwTzBJaVl1S3R1TDFmZjRMeitLcGxEQWp4aDlhbHVsbU9xSHArd0FuS1hMckg2MiIsIm1hYyI6ImFkMWJlNjE3NTUyYTQyZWQ2MzJjYjdhNjAyNmY3ZGNlOThmN2JhZGU5YjFiOTEwMTE4Yjc0NDI4NDJmYmJjOGMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik56LzRMa0hXZ1pMMFRHakU5OVVqRlE9PSIsInZhbHVlIjoiYjZkZUtPMDMzOVZGbUcyeW8zYWdBVmRZUjJVM1lPLzAvZ3pNL01mT0NSOE4wZ3ordjE2L1BXdUtzVVJoSzZBTGgrWktOdWRONlM4dEszNlQwTDhsU3FZYzZhdjJGTVV3bUVyejFKQzdZWnZxRXk5NFp3NFdWRDJUMVZVRk9BN0FiSlYwR3BlN05GMkNVelFFQzRTL0p6Z3JyU3VOdHY5Y0tUU3NEd253a2FKclhMZ1B5alZSdTNrR202UzFLNUtmNjhuMWI0enFKbFdIZTI3RW42QUloNWIyTFNjNHZOeDJCYmVwVnJ5cmV1cmovVjRYL2dEWGdZOVFHNnh3RlhQclQ3MElzOUM0UHM2UUxvN0tqT3M4RlRETGwwMjRVNnFPdGVyTWdyNnJYTEVKQlllWXhHZjdSeXlKR2IxbHdtRDcvejBmT0sybFdxYVJUZ1g3OEo5NGxoS0xJdkYwSjBid1d3cS9aakd1dG5RV1p0V0ZGcHhhWmxpVFdRUVpvK2IxY1htNkQwdEMydmZFSDhrcndBRDBrU1duQi9WMGxjRFlRSjI1ZFdOQXlIWmt5SGhHYnVhdGxhelFNVzBMcHh3VSIsIm1hYyI6ImM0ZmZkMGI0ZDk4YjMzMGJhNjRmMjYzYmFjNTcyMzI5MWM4NTQ0N2YyMGIyYmNlMzM2NzM5MDUyYWJiYjExYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+