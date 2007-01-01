Калужское предприятие планирует поставлять молочную продукцию в Индонезию
Калужская компания, которая торгует молочными продуктами, готовится выйти на рынки Юго-Восточной Азии. Организация без экспортного опыта активно ищет зарубежных партнеров благодаря нацпроектам «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство», а также при содействии Центра поддержки экспорта Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Представители компании обсудили дальнейшее сотрудничество с председателем Комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнёрами в Индонезии при ТПП России Александром Поповым на форуме российских экспортеров. Он прошел в Калужской области.
Генеральный директор Агентства развития бизнеса Калужской области Николай Тубеншляк отметил, что основная задача на данный момент – помочь бизнесу переориентироваться на дружественные рынки.
- Индонезия – самая крупная экономика Юго-Восточной Азии, которая активно развивается, предоставляя возможность партнерам расти вместе с ней. Центр поддержки экспорта Калужской области продолжит усилия по расширению взаимодействия с Индонезией и поддержке калужских экспортеров в этом направлении, - уточнил Тубеншляк.
Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна....