Появилась новая информация о перезапуске бывшего завода «Фольксваген» в Калуге

В понедельник, 22 июля, телеграм-канал «Русский автомобиль» сообщил, что китайская компания Chery готовится подписать с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт на выпуск трех моделей Tiggo в Калуге.

По данным издания, речь может идти об объеме производства до 200 тысяч автомобилей в год.

«Русский автомобиль» сообщил, что Chery уже приступила к сертификации калужских Tiggo.