Появилась новая информация о перезапуске бывшего завода «Фольксваген» в Калуге
В понедельник, 22 июля, телеграм-канал «Русский автомобиль» сообщил, что китайская компания Chery готовится подписать с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт на выпуск трех моделей Tiggo в Калуге.
По данным издания, речь может идти об объеме производства до 200 тысяч автомобилей в год.
«Русский автомобиль» сообщил, что Chery уже приступила к сертификации калужских Tiggo.
Лента комментариев
rick
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....
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