Кабель из Калужской области начали поставлять в Кыргызстан
Людиновское предприятие отгрузило первую партию, сообщили в пятницу, 19 июля, в правительстве Калужской области.
Заводу оказал помощь Центр поддержки экспорта Калужской области.
Работа велась в рамках двух нацпроектов - «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».
Как отметили представители предприятия, в Кыргызстане стандарты к такой продукции схожи с отечественными.
Лента комментариев
nikol
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....
Афиша