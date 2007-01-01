Кабель из Калужской области начали поставлять в Кыргызстан

Людиновское предприятие отгрузило первую партию, сообщили в пятницу, 19 июля, в правительстве Калужской области.

Заводу оказал помощь Центр поддержки экспорта Калужской области.

Работа велась в рамках двух нацпроектов - «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

Как отметили представители предприятия, в Кыргызстане стандарты к такой продукции схожи с отечественными.