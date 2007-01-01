В думиничских магазинах доля молочных товаров калужского производства возросла до 73%
Такие данные назвали 19 июля на заседании оперативного штаба в правительстве, которое провел замминистра конкурентной политики Лев Марченков.
Представители районных администраций доложили о результатах мониторинга.
Так, в Думиничском районе продается 70% местного хлеба и 73% молочки.
По хлебу в некоторых магазинах доля доходит до 100%.
Лента комментариев
nikol
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....
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