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В думиничских магазинах доля молочных товаров калужского производства возросла до 73%

Дмитрий Ивьев

Такие данные назвали 19 июля на заседании оперативного штаба в правительстве, которое провел замминистра конкурентной политики Лев Марченков.

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