Калужскую область отметили за реализацию нацпроекта «Производительность труда»

По итогам первого полугодия Региональный центр компетенций занял 13 место в федеральном рейтинге, сообщили 17 июля в правительстве.

Уровень удовлетворенности работой центра вырос до 95%.

Куратором нацпроекта «Производительность труда» на российском уровне является Федеральный центр компетенций. Сотрудники центра помогают предприятиям устранить потери, предоставляют услуги производственного и управленческого консалтинга.

- К символическому экватору – шестити месяцам 2024 года, наша команда подошла с хорошими результатами, - прокомментировал руководитель РЦК Калужской области Иван Широков. - Об этом говорит та обратная связь, которую мы получаем по поводу всех наших проектов, как текущих, так и уже реализованных. У нас определенно есть достаточно пространства для роста, чтобы добиться более высоких показателей от участников национального проекта. Внедрение инструментов бережливого производства – вещь абсолютно практическая, все результаты мы получаем в цифрах, и они говорят сами за себя.

Этот рейтинг будет обновляться два раза за год.

На сегодня соглашение с РЦК заключили девять калужских предприятий. В прошлом году предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда» благодаря бережливым технологиям сэкономили 1,317 миллиарда рублей.