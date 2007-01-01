Калужская область вошла в десятку рейтинга ЦФО по эффективности реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

Итоги исследования за первое полугодие представил Российский экспортный центр.

Наш регион занял 10 место в рейтинге эффективности внедрения РЭС 2.0 по Центральному федеральному округу среди 18 регионов, сообщили в правительстве Калужской области.

Аналитики оценивали усилия региональных властей по созданию условий для ведения экспортной деятельности.

- Наши специалисты постоянно предлагают экспортерам региона актуальные и эффективные меры господдержки при выходе на зарубежные рынки. Интерес бизнеса к экспортным выставкам и бизнес-миссиям постоянно растёт. Рейтинг эффективности внедрения нацпроекта – это дополнительный инструмент анализа и оценки нашего взаимодействия с экспортерами и региональных практик поддержки, он позволяет обозначить дальнейший вектор совместной работы с РЭЦ по достижению стратегических целей, – прокомментировала руководитель Центра поддержки экспорта Калужской области Людмила Дмитриева.