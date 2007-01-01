Российские банки переходят на отечественные системы хранения данных

Такие IT-продукты всё чаще применяются в работе финансовых организаций. Например, ВТБ впервые внедряет российскую систему резервного копирования (СРК), которая в дальнейшем должна заменить применяемые зарубежные решения. Такие системы – одни из ключевых в ИТ-инфраструктуре любого банка.

Они используются во всех основных элементах, включая пользовательские приложения, гарантируют сохранность информации и непрерывность работы IТ-систем.

Ожидается, что к третьему кварталу 2024 доля российского ПО СРК в банке составит не менее 80%.

В ВТБ идет миграция на систему резервного копирования (СРК) RuBackup. Этот проект стал продолжением плана поэтапного импортозамещения ИТ-инфраструктуры банка: значительная часть его серверной архитектуры уже работает под ОС Astra Linux.

- При выборе решения перед нами стояла цель определить российскую систему резервного копирования, которая в наибольшей степени отвечала бы нашим функциональным задачам, включая требования информационной безопасности, - рассказал заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов. - Мы провели масштабное исследование имеющихся на рынке СРК, проанализировав некоторое количество решений, а также выполнили комплексное тестирование RuBackup — все эти работы продолжались в течение года. До последнего времени в банке использовались две зарубежные СРК -- Veeam Backup System и NetBackup. Первая уже выведена из эксплуатации. В дальнейшем мы намерены постепенно заменить и NetBackup – по мере разворачивания RuBackup.

По мере совместной работы банкиров и IT-специалистов продукт RuBackup качественно изменился: его функционал был существенно расширен. Результатом синергии стали более 5000 клиентов резервного копирования, переведённых на RuBackup с суточным объемом бэкапируемых данных до 1,5 Петабайт.