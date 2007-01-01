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Новость дня Экономика и бизнес

«Мираторг» сообщил, что с радостью вырастит себе конкурентов в сфере мясного скотоводства

Делиться племенным материалом, своими технологиями, знаниями и опытом один из крупнейших агрохолдингов в стране начнет со дня на день. Об этом сообщили в ходе ежегодной сельскохозяйственной выставки «День брянского поля-2024».
20:13 сегодня
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Агровыставка традиционно расположилась на территории Брянского государственного аграрного университета в Кокино. В первый день, 12 июля, ее посетили губернатор Брянщины Александр Богомаз, советник председателя правительства РФ Олег Матыцин, замминистра сельского хозяйства РФ Максим Титов, председатель Всероссийского комитета поддержки Президента РФ Роман Путин, представители республики Беларусь и другие участники официальной делегации.

Глава Брянщины отметил, что День Брянского поля проходит в юбилейный 15 раз, и наглядно демонстрирует, насколько успешно региональный АПК выполняет стратегические задачи президента России Владимира Путина. Он также подчеркнул, что именно союз науки, опыта и производства вывели Брянскую область, которая находится на 60-м месте по плодородности почв, в лидеры сельского хозяйства.

Одной из крупнейших площадок выставки стало подворье АПХ «Мираторг», чья деятельность напрямую связана с передовыми технологиями и новаторством.

Гости могли увидеть животных мясной породы КРС, ознакомиться с особенностями их выращивания, попытать свои силы в кидании лассо, а также прямо на выставке узнать о вакансиях и заполнить анкету соискателя.

О новом направлении деятельности агрохолдинга рассказала пресс-служба агрохолдинга.

- В ближайшее время мы запускаем программу, которая будет иметь большое значение не только для «Мираторга», но и для отрасли в целом, - пояснил он. - Мы предлагаем фермерским хозяйствам, частным подворьям и крупным животноводческим компаниям воспользоваться нашим генетическим материалом. Когда-то «Мираторг» привез уникальную для страны породу абердин-ангус из Австралии и США, практически каждое племенное животное было отобрано вручную, потому что это было важно для успеха грандиозного проекта. Много лет агрохолдинг использовал для развития стада импортный семенной материал, чтобы поддерживать высокое качество поголовья, но теперь уже мы сами готовы делиться собственными ресурсами.

Как рассказали в пресс-центре, в компании можно приобрести взрослого быка-производителя, молодых бычков и нетелей, а также простой и сексированный семенной материал. В последнем случае удается гарантированно получить приплод нужного пола – бычков или телочек. В зависимости от целей, партнер самостоятельно будет решать, что ему выгоднее, и выстраивать взаимодействие с агрохолдингом.

- В рамках нашей программы можно создать новое стадо или безболезненно постепенно заместить своих животных, - поясняет пресс-служба, - важно, что мы готовы обучать фермеров, делиться своими технологиями, секретами, опытом. А потом в определенном возрасте и при определенном весе выкупать телят по цене выше среднерыночной. Мясное скотоводство не требует больших вложений, его себестоимость существенно ниже, чем в других видах животноводства, а срок окупаемости намного меньше. Опираясь на наш опыт, фермеры будут понимать, как быстро растет теленок, как он набирает вес, это дает уверенность в завтрашнем дне и гарантии развития предприятия при минимальных вложениях. Наши технологии также позволяют добиваться желательных размеров новорожденных телят, что снижает риски при отелах.

Как пояснили в «Мираторге», уникальная программа в первую очередь направлена на развитие мясной отрасли в России, каждый желающий сможет получить племенное стадо по доступной цене. Животных отправляют в любой регион в радиусе тысячи километров от фермы, а семенной материал, законсервированный в жидком азоте, легко преодолеет любые расстояния. Самое главное, подчеркивают в агрохолдинге, что развитие отрасли создаст здоровую конкуренцию, а это гарантирует дальнейшее развитие технологий, методик мясного животноводства и делает продукцию доступнее для покупателей.

Кстати, потенциальные участники проекта могут воспользоваться всеми программами государственной поддержки АПК: соцконтрактами, льготными кредитами, субсидированием и грантами «Агростартап» и на развитие семейной фермы.

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Александр KU

Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится.

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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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