Губернатор Калужской области обсудил развитие международной кооперации калужских предприятий с замглавы Минпромторга России
Рабочая встреча Владислава Шапши с Романом Чекушовым состоялась на выставке «Иннопром-2024». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
Губернатор Калужской области отметил, что количество стран, заинтересованных в покупке калужской продукции, возрастает. Это происходит благодаря ее высокому качеству.
Также Шапша уточнил, что у региона высокий экспортный потенциал.
В 1732 году у Семена Антоновича и Веры Ивановны Хлюстиных родился сын, которого назвали Антоном. Потомок купеческой семьи из города Мосальска получил домашнее церковное образование. В молодости занимался поставками провианта и фуража для армии и накопил богатое состояние, благодаря чему был принят на интендантскую службу вахмистром в гусарский полк, несмотря на недворянское происхождение. Это не помешало полковому хозяйственнику дослужиться до звания секунд-майора, который по Уставу 1716 года являлся помощником подполковника и заведовал в полку строевой и караульной службой....