Калужский губернатор посетил выставку «ИННОПРОМ-2024»
Компании, предоставившие экспозицию, работают по самым разным направлениям – от одежды до сложного лабораторного оборудования. Выставка даёт представление и о продукции, которая известна не только по всей стране, но и далеко за пределами России.
«Помогаем нашим компаниям находить новые рынки сбыта, наладить крепкие партнерские связи», – отметил Владислав Шапша.
Если речь о той части склона, где расположена лестница от главного входа старого музея вниз на склон, то наклоненные деревья и трещина на обочине дороги там давно, со времен первых оползней. Но там уже не территория музея, поэтому на тот участок склона пока забили. Когда доползет до будки КПП второй очереди музея, тогда зашевелятся ))...
В октябре 2022 года в Патриаршем дворце Московского Кремля проходила выставка, посвященная жизни и деятельности Георгия Чичерина, первого наркома по иностранным делам Советского Союза. Подборка артефактов и цитат наркома представила его человеком артистичным, не чуждым иронии и гедонизма, каким он и был на самом деле....