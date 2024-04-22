Шапша встретился с послом Казахстана в России

Переговоры губернатора Калужской области с Дауреном Абаевым прошли в понедельник, 22 апреля.

- Рад новой встрече с Дауреном Аскербековичем, - прокомментировал Владислав Шапша. - В январе провели переговоры в рамках Дня Калужской области на выставке «Россия». Сейчас продолжаем разговор о сотрудничестве.

Казахстанская делегация побывала в ОЭЗ «Калуга», на калужских предприятиях.

- Казахстан входит в число ключевых внешнеторговых партнёров региона, - подчеркнул губернатор. - На долю этого государства приходится около четверти всего торгового оборота области со странами СНГ. В этом году прирост к прошлогодним цифрам составляет почти 30%. Многие наши предприятия заинтересованы в кооперации. Договорились об организации перекрестных бизнес-миссий, совместного форума предпринимателей. Проработаем возможность открытия авиасообщения, проектов в научно-образовательной сфере. Туризм, культура, гуманитарные связи. Потенциал для совместной работы большой. Главное - есть доверие и большой взаимный интерес к сотрудничеству.