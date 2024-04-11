Владислав Шапша встретился с представителями посольства Индии

В конце месяца представители Калужской области примут участие в Индийско-российском инвестиционном форуме в Москве.

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