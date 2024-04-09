Губернатор Калужской области провел рабочую встречу с руководителем УФНС

Владислав Шапша обсудил с Андреем Ламакиным укрепление финансовой базы региона и повышение экономической активности.

В прошлом году поступление налогов в бюджет области увеличилось на 16,8% - до 87,6 миллиарда рублей. Количество юрлиц выросло до 21,2 тысячи, индивидуальных предпринимателей – до 31,7 тысячи.

- Это значит, что бизнес в области чувствует себя уверенно и комфортно, есть условия для его развития, - подчеркнул Шапша.