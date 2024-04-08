Промышленность Калужской области за два месяца выросла на 24,9%

Такие данные за январь-февраль в понедельник, 8 апреля, опубликовало правительство региона.

Производство бумажных изделий выросло на 53,7%, фармацевтика – на 39,3%, производство электронных изделий – на 37,6%.

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