Названы самые редкие и необычные специальности самозанятых

Расчеты бизнеса через переводы по СБП за услуги самозанятых проанализировал банк ВТБ. Чаще всего предприниматели платят им за строительство и ремонт, а в числе самых необычных специалистов − пар-мастера, концертмейстеры, эвалюаторы и грумеры.

Средний чек одного платежа за услуги этих редких для самозанятых профессий составляет 8 тысяч рублей.

На строительные и ремонтные работы приходится около 25% всех переводов.

В список самых необычных специальностей среди самозанятых входят грумеры − мастера по уходу за животными, пар-мастера − специалисты по проведению банных процедур, эвалюаторы – эксперты по оценке парфюмерных композиций, садовники, концертмейстеры, диджеи и капельдинеры. Привлекают самозанятых для проведения инженерных изысканий, геодезических и археологических работ. А среди оплаченных товаров самозанятых можно встретить березовый сок и муравьиные фермы.

- Предприниматели активно работают с самозанятыми, в том числе благодаря простоте и прозрачности взаимодействия с такими исполнителями, - прокомментировал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин. - Разрешенные для налогового режима виды деятельности позволяют привлекать специалистов для решения самого широкого круга задач и в любом регионе. В плюсе оказываются все – компании в короткие сроки могут найти нужного профессионала, а у самозанятых есть возможность легально работать сразу с несколькими заказчиками.