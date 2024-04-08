Калужская область завершает подготовку к весенней посевной

Соответствующий доклад 8 апреля на заседании правительства представил министр сельского хозяйства Александр Ефремов.

Площадь ярового сева увеличится на 4 тысячи гектаров – до 155,2 тысячи. На полях будут использоваться 3625 единиц техники. Их готовность уже составляет 98%.

Сельхозорганизации и фермеры заготовили 98% семян, закуплено 80% минеральных удобрений.

В нынешнем году в Калужской области планируется ввести в оборот 17,5 тысячи гектара неиспользуемых земель.

Калужским аграриям окажут господдержку на 820 миллионов рублей.