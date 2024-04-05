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Открылась лаборатория по обучению работе с банковскими системами

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.04.2024 15:56 0 239
Открылась лаборатория по обучению работе с банковскими системами

В рамках ежегодной интерактивной выставки «Автоматизированные системы в работе банкира» ВТБ открыл лабораторию по обучению работе с банковскими терминалами и системами на базе Финансового университета. 

Теперь студенты получат возможность обучаться работе на банковских терминалах на протяжении всего учебного года.

С помощью лаборатории студенты могут узнать, как на импортонезависимом терминале можно освоить фунционал трейдера торгового деска крупного банка, выбрать подходящий продукт для клиента и захеджировать рыночный риск.

Функционал розничного портфельного риск-аналитика представлен на терминале ВТБ на базе приложения по визуализации и исследованию данных Qlik Sense, позволяющего проводить оперативный портфельный анализ в рамках розничного кредитования, выявлять зависимости между индикаторами макросреды и объемом выдачи, а также качеством кредитов, строить графики roll-rate и проводить винтажный анализ.

Студенты узнали, как риск-технологи банка строят скоринговые конвейеры для малого и розничного бизнеса, как терминалы «Финансовая отчетность», «Консолидированная отчетность» и «Рейтингование», использующие данные из внешних источников, обеспечивают кредитных аналитиков банка финансовой отчетностью с автоматическими проверками ее качества и выполняют расчет риск-показателей по корпоративному контрагенту на ее основе.

Также студенты познакомились с микросервисной платформой банка - Системой управления залогом. Сервисы системы созданы в партнерстве с Росреестром и Федеральной нотариальной палатой. Банк использует систему для автоматизации залоговых процессов в кредитных сделках различных сегментов корпоративного бизнеса, что позволяет ему эффективно управлять залоговым портфелем.

- Новая лаборатория поможет студентам разобраться в специфике различных банковских профессий и подготовиться к собеседованию в банке. Эти практические навыки также можно будет использовать в процессе обучения, например, при написании курсовых и выпускных работ, - рассказал член правления банка ВТБ Максим Кондратенко.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.04.2024 15:56 0 239
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