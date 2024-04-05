Открылась лаборатория по обучению работе с банковскими системами

В рамках ежегодной интерактивной выставки «Автоматизированные системы в работе банкира» ВТБ открыл лабораторию по обучению работе с банковскими терминалами и системами на базе Финансового университета.
Теперь студенты получат возможность обучаться работе на банковских терминалах на протяжении всего учебного года.
С помощью лаборатории студенты могут узнать, как на импортонезависимом терминале можно освоить фунционал трейдера торгового деска крупного банка, выбрать подходящий продукт для клиента и захеджировать рыночный риск.
Функционал розничного портфельного риск-аналитика представлен на терминале ВТБ на базе приложения по визуализации и исследованию данных Qlik Sense, позволяющего проводить оперативный портфельный анализ в рамках розничного кредитования, выявлять зависимости между индикаторами макросреды и объемом выдачи, а также качеством кредитов, строить графики roll-rate и проводить винтажный анализ.
Студенты узнали, как риск-технологи банка строят скоринговые конвейеры для малого и розничного бизнеса, как терминалы «Финансовая отчетность», «Консолидированная отчетность» и «Рейтингование», использующие данные из внешних источников, обеспечивают кредитных аналитиков банка финансовой отчетностью с автоматическими проверками ее качества и выполняют расчет риск-показателей по корпоративному контрагенту на ее основе.
Также студенты познакомились с микросервисной платформой банка - Системой управления залогом. Сервисы системы созданы в партнерстве с Росреестром и Федеральной нотариальной палатой. Банк использует систему для автоматизации залоговых процессов в кредитных сделках различных сегментов корпоративного бизнеса, что позволяет ему эффективно управлять залоговым портфелем.
- Новая лаборатория поможет студентам разобраться в специфике различных банковских профессий и подготовиться к собеседованию в банке. Эти практические навыки также можно будет использовать в процессе обучения, например, при написании курсовых и выпускных работ, - рассказал член правления банка ВТБ Максим Кондратенко.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.