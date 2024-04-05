Инвесторы получили новый инструмент для анализа рынка

Тепловую карту акций для мгновенного анализа ситуации на фондовом рынке запустил Брокер ВТБ. С помощью этого инструмента инвесторы могут сразу определить самые перспективные бумаги и повысить эффективность своих вложений. Сервис доступен в веб-версии и приложении «ВТБ Мои Инвестиции» на Android.
Тепловая карта позволит в режиме реального времени увидеть лидеров роста и падения среди акций на Мосбирже и оценить, как изменилась стоимость бумаг. Это упростит инвестиционный процесс для клиентов брокера и сэкономит их время на самостоятельный анализ рынка. Помимо акций аналитика доступна и по отраслевым индексам на Мосбирже.
Компании на карте занимают отдельные сектора. Размер сектора зависит от объема торгов компании: чем объем выше, тем масштабнее площадь. Цвет показывает процентное изменение стоимости активов – чем больше изменения, тем насыщеннее цвет с его карточкой. График с изменением акций можно отсортировать по изменению цены и по торговому обороту. Все элементы графика кликабельны: при нажатии откроется карточка выбранного актива.
- Зачастую принять взвешенное инвестиционное решение можно только изучив большой объем данных, - рассказал управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев. - Чтобы упростить эту задачу, в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» мы создали тепловую карту акций и отраслевых индексов. Она поможет сразу и в одном месте увидеть показатели разных эмитентов и выбрать самые перспективные бумаги, сэкономив свое время на анализ рынка. Уверен, что карта будет востребована как среди трейдеров, которым важно оперативно реагировать на рыночные изменения, так и среди начинающих инвесторов, пока не готовых анализировать отчетность компаний самостоятельно.
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