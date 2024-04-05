«Мицубиси» отказалась от сборки автомобилей в Калуге

Ранее в Калуге выпускались «Мицубиси Аутлендер» и «Мицубиси Паджеро Спорт». Однако все прекратилось весной 2022 года.

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