Россияне стали чаще хранить сбережения в золоте

Объем золота, приобретенного клиентами ВТБ, превысил 70 тонн. За прошлый год портфель золотых слитков увеличился на 51%, с начала этого года – еще на 8%.
За первый квартал 2024 года заключено более 100 сделок общим весом 5 тонн. Клиенты банка также активно проявляют интерес к металлу в обезличенной форме. Всего открыто более 50 тысяч обезличенных металлических счетов (ОМС), на которых хранится более 35 тонн драгоценных металлов.
На золото приходится более 50% от общего количества договоров на открытие ОМС. В рублевом эквиваленте этот металл также занимает первое место – более 80% инвестиций в ОМС. Средний «чек» ОМС по золоту составляет 133 грамма.
Высокий спрос на драгоценный металл объясняется ростом курса золота. По данным Центробанка России, в 2023 году доходность по нему составила 46%. За последние три года цена на золото выросла в два раза (с 3000 до 6000 руб/г), а за последние десять лет – в четыре раза (с 1500 до 6000 руб/г).
- Золото традиционно считается «защитным» активом и позволяет сократить риск девальвации рубля, – прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов банка ВТБ Евгений Береснев. - Этот металл – выгодная альтернативная инвестиция, которая позволяет в периоды экономической нестабильности хеджировать валютные риски и диверсифицировать портфель. Мы традиционно рекомендуем клиентам отводить под альтернативные инвестиции до 7% от общего портфеля. В начале года мы вновь отмечаем спрос на золото на фоне роста его стоимости, также фиксируем стабильный интерес к металлу в обезличенной форме. Таким образом, клиенты могут сократить долю недружественных валют в портфеле, переложив их в альтернативный инструмент для сохранения и приумножения сбережений.
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