В Калужской области подготовили технику к весеннему севу

В среду, 20 марта, министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов сообщил, что работы в этом направлении практически завершены.

Семена подготовлены на 94%, минеральные удобрения – на 50%.

В Калужской области планируется провести яровой сев на площади более 155 тыс. га.

- Весенне-полевые работы 2024 года будут проведены в срок, - подчеркнул министр.