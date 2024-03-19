Калужская область планирует открыть пять новых производств

Такие планы на 2024 год назвал 18 марта губернатор Владислав Шапша.

Он заявил, что регион работает над поручением повысить объем инвестиций до 2030 года на 70%.

В понедельник губернатор провел встречу с новым потенциальным инвестором.

За 2023 год в нашей области инвесторы реализовали 26 новых проектов на 35 миллиардов рублей.