Проекты Калужской области с использованием искусственного интеллекта отметили на федеральном уровне

Они вошли в число кейсов по лучшим практикам и социальным эффектам, сообщили 14 марта в пресс-службе правительства.

Накануне замгубернатора Дмитрий Разумовский выступил на панельной дискуссии «Пределы глубины и эффективности развития ИИ в отраслях и регионах», которая состоялась на ВДНХ в Москве.

Он рассказал о калужском опыте использования искусственного интеллекта в разных сферах и отраслях. В настоящее время в области разрабатывается проект по мониторингу неба с целью контроля и обнаружения беспилотников.