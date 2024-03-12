Калужская область планирует увеличить доходы бюджета в 2024 году

Показатели должны превысить итоги рекордного 2023-го, сообщил 12 марта в ходе своего отчета губернатор Владислав Шапша.

- Мы ставим планку по мобилизации собственных доходов с ростом к уровню 2023 года, - заявил он.

Шапша напомнил, что в нашем регионе порядка 19 миллиардов рублей направлено на реализацию нацпроектов.