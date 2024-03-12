Сельское хозяйство Калужской области сохранило положительную динамику производства продукции

Об этом 12 марта в ходе своего отчета за 2023 год сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он рассказал также о планах.

Например, в Сухиничах собираются построить крупный тепличный комплекс по выращиванию роз и овощей. В Тарусском районе расширяется производство куриного яйца. А в Мещовском районе начнется строительство птицефабрики.