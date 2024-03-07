Высокотехнологичные калужские предприниматели получили 112 миллионов льготных кредитов

Специализированная правительственная программа была запущена два года назад. С ее помощью высокотехнологичные предприятия из сегмента малого и среднего бизнеса привлекли за два года более 34 миллиардов рублей льготного финансирования, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

Программа позволяет МСП из сферы высоких технологий получить льготные кредиты под 3% годовых.

В Калужской области за время действия льготной программы кредитования два МСП получили поддержку на 112 миллионов рублей, рассказали в правительстве региона.

Для получения льготного кредита предприятие должно соответствовать 16 приоритетным отраслям, иметь годовую выручку от 100 миллионов, ее среднегодовой прирост должен составлять не менее 12%, она должна владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.