Нацпроекты в Калужской области профинансировали на 1,437 миллиарда рублей

Министр финансов региона Валентина Авдеева в среду рассказала о ходе реализации нацпроектов в области в этом году.

По состоянию на 1 марта израсходовано 1,437 миллиарда рублей.

На проект «Демографию» потратили 542 миллиона рублей, на «Жилье и городскую среду» - 399 миллионов, на «Безопасные качественные дороги» - 273 миллиона, на «Здравоохранение» - 177 миллионов.

Напомним, всего на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда.