Шапша провел рабочую встречу с руководителем регионального Росреестра

Губернатор 5 марта обсудил с Марией Демьяненко результаты работы и перспективные задачи.

- Среди достижений - сокращение сроков оказания госуслуг, - прокомментировал глава региона. - Например, по регистрации прав на объекты недвижимости за последние года сроки сократились в 10 раз, сейчас в среднем это 3 дня. Более 79% всех услуг уже можно получить в электронном виде.

В прошлом году выявлено и возвращено под жилищное строительство более 1540 гектаров неиспользуемых земельных участков. Пятая часть - уже предоставлена застройщикам.

Также губернатор отметил важность наполнения Единого Государственного реестра недвижимости недостающими сведениями. По границам субъектов РФ, территориальных зон выполнение - 100%. По муниципальным образованиям – на 98,4 %, это выше среднероссийского показателя.

- В целом результаты неплохие, - заявил Шапша. - Росреестр сегодня стал Центром компетенции в сфере земли и недвижимости. Вместе с управленческой командой региона ведется большая работа, которая помогает упрощать процедуры для бизнеса, повышает инвестиционную привлекательность региона, строительную активность.