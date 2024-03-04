Промышленность Калужской области выросла за 2023 год

Отчетная коллегия экономического блока правительства прошла 4 марта в Калуге. Мероприятие состоялось в Инновационном культурном центре с участием губернатора Владислава Шапши.

Итоги 2023 года подводили министерства экономического развития и промышленности, финансов и конкурентной политики.

Заместитель губернатора Владимир Попов сообщил, что по итогам прошлого года объем промышленного производства составил более 925 миллиардов рублей.

- Мы смело говорим о росте промышленного производства в 102 процента, - заявил Попов.

Наибольший удельный вес по итогам прошедшего года составляют предприятия производящие продукты и напитки – порядка 29%. Далее идут предприятия металлургии и производство металлических изделий – 15,7%, химическое производство – 8%, деревообработка и производство бумажных изделий – 6,4%, производство лекарственных средств – 6,1%. Фармкластер за пять лет вырос в 14 раз.

Владислав Шапша в своем выступлении обратил внимание на то, что Калужская область выдержала санкции. Регион сохраняет место в десятке регионов с лучшим инвестиционным климатом. Минэкономразвития России назвал особую экономическую зону «Калуга» наиболее эффективной в стране.

- Важным направлением работы остается развитие экспорта, - подчеркнул Шапша. - Объем несырьевого, неэнергетического экспорта должен вырасти не менее чем на две трети за 6 лет. Наши товары поставляются в 82 страны мира. В первой тройке Беларусь, Казахстан, Турция.