Ключевые цели и приоритеты на 2024 – 2026 годы объявил ВТБ

В банке заявили, что главными ориентирами будут благосостояние российских семей, структурные преобразования экономики, передовые технологические решения и финансовая система дружественного мира.

- Человек, семья, страна – наша стратегия сохраняет преемственность, мы универсальный системообразующий банк, - заявил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, представляя Стратегию развития ВТБ. - Но изменения минувших лет формируют новые возможности, а значит, новые ориентиры для команды ВТБ. Мы намерены существенно усилить наши позиции в регионах, сделать банк доступным для 100 миллионов жителей России, поддержать значительный инвестиционный спрос экономики на локализацию производств, перестройку логистики и развитие инфраструктуры, а также обеспечить надежное сопровождение внешнеэкономической деятельности.

Банк будет усиливать позиции в регионах. Также ВТБ продолжит поддержку и финансирование крупных инвестиционных проектов - в этом команда банка обладает сильнейшей экспертизой.

Рост объемов расчетов в национальных валютах с дружественными странами и развитие финансовой системы «глобального Юга» - вопрос «здоровья» российской экономики в целом.

Еще один приоритет банка – развитие технологической платформы как одного из элементов технологического суверенитета страны.

- В рамках нашей стратегии мы планируем применить системный подход, который включает в себя несколько компонентов, - рассказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. - Во-первых, это повышение эффективности каналов привлечения и обслуживания клиентов. Во-вторых, это разработка новых продуктов и услуг, способствующих увеличению продаж. В-третьих, большое внимание мы уделяем построению эффективной организационной структуры, в том числе на фоне текущих интеграционных процессов внутри группы. В-четвертых, мы планируем совершенствовать систему управления рисками и капиталом, которая будет способствовать финансовой устойчивости и дальнейшему росту.