Калужская область готовится к посевной

О ходе работ 28 февраля рассказали в региональном министерстве транспорта.

- Уже засыпано 12 тысяч тонн семян или 87% от потребности, - заявили в министерстве. - Доля семян отечественной селекции составляет порядка 50 %.

На весну закупили 16 тысяч тонн минеральных удобрений - это 30% от плана. Также приобретена 21 тонна средств защиты растений.

Сельскохозяйственным производителям выделят 819 миллионов рублей государственной поддержки в форме субсидий.