В России растет популярность системы быстрых платежей

В 2023 году клиенты среднего и малого бизнеса с эквайрингом банка приняли около одного миллиарда платежей. Наибольший рост спроса на эквайринг показали клиенты СМБ из сфер развлечений и отдыха (+17,5%), общественного питания (+17%), автотоваров и сервиса (+8%) и здравоохранения (+5,5%). Об этом в рамках Стратегической недели ВТБ сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

По сравнению с 2022 годом число клиентов банка из среднего и малого бизнеса, принимающих платежи с помощью СБП, выросло в 3,6 раза.

- Мы видим кратный рост показателей СБП как по числу пользователей, так и по объемам операций, что говорит о высокой востребованности СБП среди покупателей и продавцов, - прокомментировала Юлия Копытова. - Это действительно удобный, быстрый и экономичный сервис – деньги поступают на счет за считанные секунды, а комиссии ниже, чем при классическом торговом эквайринге.

В банке также отмечают рост доли карт платежной системы «Мир» - до 58% в 2023 году.