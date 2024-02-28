Гарантийный рынок за год вырос на 25%

В 2023 году клиенты среднего и малого бизнеса оформили 21,5 тысяч гарантий и аккредитивов, что на четверть превышает результат предыдущего года. Объем выдач документарных продуктов за 2023 год вырос на 30% к 2022 году − до 672,3 миллиардов рублей, сообщили свою статистику в ВТБ.
Гарантийный портфель клиентов среднего и малого бизнеса по итогам 2023 года вырос на 28% и составил 641 миллиард рублей.
Чаще всего предприниматели оформляют гарантии на исполнение контрактов – они занимают 52% объема портфеля, еще более четверти приходится на гарантии возврата аванса.
- Гарантийный рынок продолжает расти на фоне увеличения объема госзакупок и числа активных поставщиков в сегменте среднего и малого бизнеса, - сообщил в рамках Стратегической недели ВТБ руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка Руслан Еременко. - Мы поддерживаем предпринимателей как в работе на госзаказ, так и по коммерческим контрактам. Механизм предоставления гарантий направлен на максимальную доступность для любого бизнеса.
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