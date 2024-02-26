Российские банкиры озвучили стратегические планы на ближайшие годы

Речь идет об объединении миллионов российских семей с помощью «Семейного банка», увеличении в два раза количества клиентов, запуске нового платежного решения и расширении использования оплаты через Систему быстрых платежей, рассказали 26 февраля в ВТБ.

- Для нас важно к концу 2026 вывести обслуживание на принципиально новый уровень, - отметил старший вице-президент банка Дмитрий Брейтенбихер в рамках Стратегической недели ВТБ. - Развитие технологий и работа с большими данными позволяют уже сейчас тиражировать на всех наших пользователей индивидуальный подход. Мы стремимся стать банком на каждый день не только для отдельного человека, но и для всей его семьи во всех жизненных ситуациях.