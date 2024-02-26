Для жителей России расширят географию банковских переводов

Сейчас отправить деньги в национальной валюте можно в 17 стран, но до конца года их количество увеличится, сообщил в рамках Стратегической недели ВТБ руководитель транзакционного розничного бизнеса Ростислав Яныкин.

На сегодня 78% переводов осуществляются по номеру телефона. Средняя сумма в них – 11 тысяч рублей. По реквизитам отправляют деньги 5% клиентов, но сумма там гораздо выше – 600 тысяч.

Чаще всего отправляют деньги в Таджикистан и Казахстан, следует из статистики ВТБ.

- Необходимо укреплять «финансовые мосты» с дружественными странами, поэтому последовательно расширяем список направлений для операций с национальными валютами, - отметил Ростислав Яныкин. - Сейчас клиентам доступны 17 направлений, уже в этом году мы планируем кратно увеличить их число.

Сейчас розничным клиентам банка уже доступны переводы средств в Азербайджан, Армению, Беларусь, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Гонконг, Кыргызстан, Молдову, Монголию, Сербию, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Южную Осетию, Абхазию.

Ожидается, что в 2024 году объем трансграничных переводов превысит 200 миллиардов рублей.