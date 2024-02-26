Объем рублевых сбережений вырастет в два раза к концу 2026 года

В ближайшие три года российский рынок рублевых пассивов физлиц увеличится более, чем на треть, считают аналитики ВТБ.

За этот период сам банк планирует удвоить объем розничных рублевых сбережений – с 6,2 до 11 триллионов рублей. Регулярно будут пополнять свои счета на 70% больше клиентов – до 25 миллионов человек.

- Помочь людям сохранить и преумножить капитал – один из стратегических приоритетов банка, - прокомментировал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков. - За последние пять лет число россиян, доверяющих нам накопления, выросло в три раза - до 6 млн человек. В рамках новой стратегии мы будем стремиться к тому, чтобы россияне хранили у нас каждый пятый рубль.

После повышения ключевой ставки россияне активно делают вклады в банках. Ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшее время.